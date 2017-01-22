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22 января 2017, 15:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Вест Хэма» Огбонна пропустит остаток сезона из-за травмы колена

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич после выездного матча 22-го тура АПЛ с «Мидлсбро» (3:1) сообщил, что защитник Анджело Огбонна пропустит остаток сезона из-за травмы.

«Хочу отдать должное Огбонне, потому что весь сезон он играл с травмой. Ему требуется операция на колене, но мы попросили его потерпеть ещё пару недель. После сегодняшнего матча он перенесёт операцию и пропустит остаток сезона», — цитирует Билича Sky Sports.

28-летний Огбонна провёл 19 матчей в этом сезоне в АПЛ и получил две жёлтые карточки.

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