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22 января 2017, 15:31 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Игуаин — первый игрок «Ювентуса» с 2005 года, забивший в 5 матчах Серии А подряд

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин удвоил преимущество туринцев в матче 21-го тура Серии А с «Лацио».

На 16-й минуте Хуан Куадрадо без сопротивления сделал подачу на границу вратарской, где защитник «орлов» упустил Игуаина, а аргентинец в касание срезал мяч в ворота.

Игуаин забил в пятом матче турнира подряд. Предыдущим игроком «Юве», которому покорилось это достижение, был Давид Трезеге, забивавший в 2005 году в девяти встречах Серии А кряду.

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