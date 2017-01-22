На 16-й минуте Хуан Куадрадо без сопротивления сделал подачу на границу вратарской, где защитник «орлов» упустил Игуаина, а аргентинец в касание срезал мяч в ворота.



Игуаин забил в пятом матче турнира подряд. Предыдущим игроком «Юве», которому покорилось это достижение, был Давид Трезеге, забивавший в 2005 году в девяти встречах Серии А кряду.