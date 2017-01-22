Кассано готов завершить карьеру

34-летний форвард не входит в планы тренерского штаба «Сампдории», поэтому хочет разорвать контракт с клубом, но пока не нашел новую команду.

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло подчеркнул, что Кассано изъявил готовность завершить карьеру, сообщает Football Italia. У Кассано есть предложения только из низших дивизионов, а покидать Италию он не хочет ради семьи.