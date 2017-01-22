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22 января 2017, 13:34 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Кассано готов завершить карьеру

Нападающий «Сампдории» Антонио Кассано готов завершить карьеру, если не найдет подходящую команду.

34-летний форвард не входит в планы тренерского штаба «Сампдории», поэтому хочет разорвать контракт с клубом, но пока не нашел новую команду.

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло подчеркнул, что Кассано изъявил готовность завершить карьеру, сообщает Football Italia. У Кассано есть предложения только из низших дивизионов, а покидать Италию он не хочет ради семьи.

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Кассано: Переезд в Китай? Что я буду там делать?

Форвард «Сампдории» Антонио Кассано сообщил, что хочет разорвать контракт с генуэзской командой, а также прокомментировал информацию об интересе со стороны двух китайских клубов — «Шаньдун Лунэн» и «Гуанчжоу Фули».
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