«Фергюсон слишком верил в меня». Друг Погба, который всё профукал

Добро пожаловать в параллельную реальность. Здесь, вспоминая за кружкой пива о манчестерском «Классе-92», нахваливают паренька, выжигавшего правый фланг, но это не Дэвид Бекхэм, а Терри Кук. В этой вселенной всё закружилось вокруг матча «МЮ» с «Болтоном», где Кук выжег весь правый фланг, а болельщики уходили с «Олд Траффорд», нахваливая новичка. В другой реальности, где живём мы, Бекхэму досталось всё — слава, вспышки камер, обложки журналов и правый фланг «Манчестер Юнайтед», а главной победой в жизни Терри Кука стал подъём с «Манчестер Сити» в Чемпионшип.



В той же параллельной вселенной главная звезда современного «МЮ», со всеми полномочиями от управления серединой поля до собственными эмодзи — это не Поль Погба, а Равел Моррисон.



Рио Фердинанд как сейчас помнит слова, которые сэр Алекс Фергюсон однажды сказал ему в трубку: «Посмотри на одного парнишку, под номером 7, на тренировочном поле. Приезжай, понаблюдай за ним в течение минуты». Потом они вместе наблюдали за 14-летним мальчишкой. Были в шоке. «Я бы платил, чтобы смотреть, как он тренируется, не говоря уже о матчах», — вспоминал в одном из телеэфиров Фердинанд. «Это лучший ребёнок из тех, которых я видел», — говорил Фердинанду сэр Алекс.



А потом, в автобиографии, Фергюсон напишет: «К сожалению, есть примеры игроков, имеющих качества Гиггза или Криштиану Роналду, с огромным талантом, но эмоционально и морально недостаточно сильных, чтобы преодолеть боль детства и своих внутренних демонов. Равел Моррисон — самый печальный случай. Он обладал таким врождённым талантом, какого не было ни у одного нашего подростка, но он продолжал попадать в неприятности. Было очень больно продавать его… он мог стать фантастическим игроком. Но накопилось слишком много проблем за пределами поля, нам ничего не оставалось, кроме как отрезать все пути».



Талант действительно достался Моррисону с рождения. Ему было 8 лет, когда скауты «Манчестер Юнайтед» заметили его в команде «Флетчер Мосс Рейнджерс» с юга города. «Мне хватило меньше часа, чтобы увидеть, насколько он талантлив», — вспоминал скаут Фил Броган. В 15 Равел уже тренировался с основой «Манчестер Юнайтед», рядом с Криштиану и Уэйном Руни. Тогда скверный характер подростка, который приезжал домой, чтобы напасть на мать, бабушку и дедушку, ещё не оценили по достоинству. Понятнее стало в феврале 2010-го. Моррисон подписал первый профессиональный контракт с «МЮ», а несколькими днями ранее полиция нашла в его автомобиле оружие и наркотики. Аргументы Равела были по-детски наивными: «Ничего не знаю, мне подбросили». Тогда полиция поверила Моррисону. А спустя год 18-летний парень из «Юнайтед» получил год тюрьмы условно. Дурацкая история — двое друзей Моррисона напали на какого-то парня в центре криминального района Уайтеншейв, откуда родом Равел, отняли у него кроссовки и плеер, угрожая ножом, убежали, узнали, что на них подали в суд. Потом парень забрал заявление из полиции, там задумались, что это значит, и узнали, как Моррисон промывал ему мозги. Звонками, сообщениями на электронную почту. Сначала предлагал купить новые вещи вместо украденных, затем пугал жертву, крича в трубку: «Ты не знаешь, на что я способен!».



Моррисон собирал футбольные успехи и жизненные косяки с одинаковой скоростью. Выиграл с «МЮ» молодёжный Кубок Англии, цементируя центр поля вместе с Полем Погба — тут же приехал домой к своей девушке, влез в её телефон, увидел чьи-то странные смс, начал кричать и выбросил мобильник в окно. В системе «Юнайтед» его называли надеждой года, торжественно вручали приз на клубном ужине — Моррисон прибегал домой, залезал в «твиттер» и писал: «Событие — дерьмо». Он получал от Фергюсона место в составе основы на матчи Кубка Лиги — а потом строил из себя ангела, когда в раздевалке кто-то из игроков «Юнайтед» обнаружил, что его телефон украли. Рио Фердинанд, помня старую встречу с Моррисоном, просил Равела приезжать на тренировки на 15 минут раньше остальных, уходить последним, Моррисон делал вид, что слушал, а потом делал по-своему.



Равел Моррисон ушёл из «МЮ» всего на полгода раньше, чем его товарищ и коллега по амплуа Поль Погба, причина та же — деньги. У Погба появился личный промыватель мозгов Мино Райола, у Моррисона просто закружилась голова. «Его требования были нереалистичными», — говорил про него сэр Алекс Фергюсон. Рене Мёленстен, помощник сэра Алекса, спустя полтора года заставший вторую в истории «Анжи» смену курса, уговаривал Моррисона остаться, но Равел всё для себя решил. И уехал в «Вест Хэм». Сэм Эллардайс восхищался тинейджером, в первой речи про Моррисона трижды произносил слово «brilliant», а спустя месяц после дебюта Равела наверняка подкорректировал мнение. Моррисон опять залез в «твиттер», чтобы оскорбить какого-то болельщика, а в Англии с этим строго — за жаргонное слово «faggot» ему тут же предъявили обвинение в гомофобии, оштрафовали на 7 тысяч фунтов. Где бы ни играл Моррисон, он становился объектом завышенных ожиданий. Когда «Вест Хэм» с Равелом вернулся в Премьер-лигу, Эллардайс отправил полузащитника обратно в Чемпионшип, набираться опыта. Ли Кларк, тренер «Бирмингема», куда сослал Моррисона Биг Сэм, однажды позвал его в свой кабинет, чтобы восхититься его данными.



— Ты самый талантливый футболист Англии со времён Пола Гаскойна, — сказал Кларк.

— Со времён кого? — не понял Моррисон.

— Ну знаешь, Газза…



По глазам футболиста Ли Кларк понял — Моррисон не знает.



Кларк был недоволен работой Равела на тренировках, думал вернуть его обратно в «Вест Хэм», но однажды выпустил Моррисона на поле, был впечатлён и затем давал играть даже при бездарной тренировочной работе. Равела и самого окрылило такое доверие — в «Вест Хэм» он вернулся с уверенностью в себе, заиграл на уровне АПЛ, забил чудо-гол «Тоттенхэму»… А потом поехал в молодёжную сборную Англии, поучаствовал в разгроме Литвы и чуть не подрался с Уилфридом Заа. Из-за того, что Заа не отдал пас, когда надо.



Так закончился самый яркий карьерный отрезок Моррисона — длиной в 2 месяца. За эти месяцы Эллардайс пытался войти в положение парня, узнал о зубной инфекции, беспокоившей Равела, помог её вылечить, доверил Марку Ноублу и Кевину Нолану шефство над молодым парнем. И в эти два месяца лишь однажды казалось, что у Моррисона непорядок с головой — когда он надел перчатки на августовский матч. А потом Равел опять «поплыл», Биг Сэм опять начал кидать игрока по арендам, из «Кардиффа» выкинули досрочно, спустя полтора месяца.



Летом 2014-го Моррисон снова полез в «твиттер», чтобы написать про интерес к себе ЦСКА, Роман Бабаев спрашивал у журналистов, кто это вообще, а полицейские расследовали новое дело с талантливым хулиганом в главной роли. Бывшая девушка Моррисона подала на него в суд, рассказывая, что Равел напал на неё у дверей ночного клуба, угрожал плеснуть кислотой в лицо, потом — убить, а затем напал на её мать. Спустя полгода с Моррисона сняли все обвинения по делу, признав слова девушки выдумкой, но кого это волновало — у хавбека уже сложился образ преступника. Моррисон пытался начать новую жизнь, уехать из Англии и перезагрузиться в римском «Лацио». Он подписал контракт в январе, в мае уже хотел отправиться в самоволку, он скучал по дому и друзьям, но пришлось остаться в Риме. Фанаты видели в нём нового Паоло Ди Канио, прямолинейного хулигана — они таких любят, — а после первого товарняка, где «Лацио» разбил какую-то команду мальчиков для битья со счётом 14:0, уверились, что не ошиблись в Моррисоне. Но у Стефано Пиоли было своё мнение: «Я ставлю на матчи тех, кто профессионально тренируется, а Моррисон не работает. Он даже не знает ни слова по-английски». Осенью 2015-го, когда Равел убедился, что 60 минут за сезон — его потолок, он опять полез в «твиттер», чтобы написать: «В январе…». Так он, видимо, намекал на желание уехать за игровой практикой хоть куда-то. Не уехал ни в январе, ни летом.



В феврале Равелу Моррисону исполнится 24 года, но его талант уже пережёван. Урок усвоен слишком поздно. Весь нынешний сезон в «Лацио» Моррисон просидел между лавкой и пресс-боксом, а на днях уехал в чемпионшиповский тонущий «Уиган», чтобы потренироваться и набрать кондиции. Возможно, за пределами стадиона Равел пересечётся с Полем Погба, который за 4 года вне Манчестера дорос до статуса самого дорогого игрока в истории футбола.

— «Манчестер Юнайтед» и сэр Алекс Фергюсон слишком верили в меня, — честно говорил полтора года назад Моррисон. — Я должен винить только себя и не искать оправданий. Я совершил много глупостей, находясь в «Юнайтед». Я участвовал в грабежах. Слишком много времени тратил на компьютерные игры и вечеринки, когда должен был уделять больше внимания тренировкам. Мне ни разу не приходило в голову: «Чёрт, мне скорее нужно выбегать на тренировку». Сэр Алекс просил меня фокусироваться на футболе, работать намного усерднее. Но время ушло, прошлого не вернуть. Мне остаётся лишь двигаться вперёд.



Добро пожаловать в суровую реальность.