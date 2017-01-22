Райола требует у «Милана» для Доннаруммы зарплату € 10 млн в год

Райола хочет, чтобы 17-летний вратарь получил контракт на четыре года с зарплатой € 10 млн в год, сообщает Football Italia со ссылкой на Rai Sport.



При этом агент Доннаруммы не намерен заключать сделку до того, как владельцами «Милана» станут китайские инвесторы, которые должны приобрести клуб у Сильвио Берлускони в начале весны. Райола хочет понять, какие планы в отношении развития «Милана» есть у китайцев.



Ранее сообщалось, что россонери предложат Доннарумме контракт до 2022 года с зарплатой € 5 млн в год. Также появилась информация, что «Ювентус» готов платить Джанлуиджи те самые € 10 млн в год. Действующее соглашение голкипера с «Миланом» действует до лета 2018 года.