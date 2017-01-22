Эмери: Не думаю, что травма Дракслера серьёзна

Новичок парижан был вынужден покинуть поле на 69-й минуте гостевого матча 21-го тура французской Лиги 1 с «Нантом» (2:0).



Точный характер повреждения немецкого хавбека на данный момент неизвестен, но Эмери надеется, что ничего серьёзного не произошло.

«Я не думаю, что это серьёзно. Надеюсь, что это просто ушиб», — приводит слова наставника «ПСЖ» ESPN FC.