Эмери: Не думаю, что травма Дракслера серьёзна
Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что травма, полученная полузащитником Юлианом Дракслером, не имеет серьёзного характера.
Новичок парижан был вынужден покинуть поле на 69-й минуте гостевого матча 21-го тура французской Лиги 1 с «Нантом» (2:0).
Точный характер повреждения немецкого хавбека на данный момент неизвестен, но Эмери надеется, что ничего серьёзного не произошло.
«Я не думаю, что это серьёзно. Надеюсь, что это просто ушиб», — приводит слова наставника «ПСЖ» ESPN FC.
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