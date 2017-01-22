Карлос Тевес: Не скажу, сколько заработаю в Китае
Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес не стал подтверждать, что будет самым высокооплачиваемым игроком в мире.
По данным аргентинских СМИ, 32-летний форвард в Китае будет получать около 700 тысяч евро в неделю.
— Я не скажу, сколько заработаю, — цитирует A Bola Тевеса. — Это конфиденциальная информация. К тому же это будет проявлением неуважения к партнерам по команде. Прием, который мне оказали в Китае, заставил меня подумать, что я дома.
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