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22 января 2017, 12:27 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Карлос Тевес: Не скажу, сколько заработаю в Китае

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес не стал подтверждать, что будет самым высокооплачиваемым игроком в мире.

По данным аргентинских СМИ, 32-летний форвард в Китае будет получать около 700 тысяч евро в неделю.

— Я не скажу, сколько заработаю, — цитирует A Bola Тевеса. — Это конфиденциальная информация. К тому же это будет проявлением неуважения к партнерам по команде. Прием, который мне оказали в Китае, заставил меня подумать, что я дома.
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