Карлос Тевес: Не скажу, сколько заработаю в Китае

По данным аргентинских СМИ, 32-летний форвард в Китае будет получать около 700 тысяч евро в неделю.

— Я не скажу, сколько заработаю, — цитирует A Bola Тевеса. — Это конфиденциальная информация. К тому же это будет проявлением неуважения к партнерам по команде. Прием, который мне оказали в Китае, заставил меня подумать, что я дома.