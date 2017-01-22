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22 января 2017, 12:16 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Адриано Галлиани: «Милан» в матче с «Наполи» не сдавался, как Рокки

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани разочарован результатом матча 21-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (1:2).

При этом руководитель отметил, что команды показали хорошую игру.

— Матч с «Наполи» был прекрасен. В начале встречи соперник доминировал, но «Милан» заслуживал сыграть вничью, — приводит Football Italia слова Галлиани. — Мы не сдавались, как Роки Бальбоа сумели подняться на ноги в моменте, когда казалось, что сейчас будет нокаут. Я разочарован поражением, но матч был прекрасным. Думаю, что болельщики довольны тем, что происходило на поле.

Мы имели моменты, но нужно смириться поражением, если тебе не удается их реализовать. После матча я зашел в раздевалку неаполитанцев похвалил Маурицио Сарри, его команда показывает хороший футбол. Это же можно сказать и о Винченцо Монтелле.

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