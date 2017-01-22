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22 января 2017, 12:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«ПСЖ» летом попытается приобрести Алли и Лаллану

«ПСЖ» намерен провести активную трансферную кампанию грядущим летом.

Французский гранд хочет попытаться приобрести двух талантливых английских футболистов: Деле Алли («Тоттенхэм Хотспур») и Адама Лаллану («Ливерпуль»), сообщает The Times.

Главным инициатором этого шага является спортивный директор «ПСЖ» Патрик Клюйверт, который убеждён, что трансферы Алли и Лалланы принесут парижскому клубу коммерческую привлекательность.

Лаллана в нынешнем сезоне забил семь голов и отдал семь голевых передач в 20 матчах АПЛ. На счету Алли 11 мячей и четыре результативных паса в 21-м матче.

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