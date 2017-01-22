«ПСЖ» летом попытается приобрести Алли и Лаллану

Французский гранд хочет попытаться приобрести двух талантливых английских футболистов: Деле Алли («Тоттенхэм Хотспур») и Адама Лаллану («Ливерпуль»), сообщает The Times.



Главным инициатором этого шага является спортивный директор «ПСЖ» Патрик Клюйверт, который убеждён, что трансферы Алли и Лалланы принесут парижскому клубу коммерческую привлекательность.



Лаллана в нынешнем сезоне забил семь голов и отдал семь голевых передач в 20 матчах АПЛ. На счету Алли 11 мячей и четыре результативных паса в 21-м матче.