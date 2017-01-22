Мемфис Депай и ещё 7 игроков, не ставших в «МЮ» «новыми Роналду»

Луиш Нани

147 матчей, 27 голов



Нани перешёл в «Манчестер Юнайтед» через четыре года после Роналду. Техничный, быстрый, с поставленным ударом, тоже воспитанник «Спортинга» — у него было всё, чтобы повторить путь соотечественника. Всё, кроме неуёмного желания расти и прогрессировать. На Луиша болельщики возлагали большие надежды, и Нани их оправдал. Правда, на протяжении всего двух сезонов. После перехода Роналду в «Реал» Луиш стал полноправным игроком основы и прогрессировал на глазах. В сезоне-2010/11 Нани забил 12 мячей, сделал 19 голевых передач и помог команде выйти в финал Лиги чемпионов. Однако затем последовал спад — португалец всё чаще подвергался критике и всё реже появлялся на поле. Вскоре в нестабильном «Юнайтед» появились новые герои, а вечно талантливый, подающий надежды Нани после аренды в «Спортинге» был продан в «Фенербахче».

Антонио Валенсия

194 матча, 13 голов



Валенсия пришёл в «Юнайтед» в тот момент, когда команду покинула его главная звезда. Роналду перебрался в Мадрид, и «красным дьяволам» нужен был новый лидер. Выбор пал на проведшего великолепный сезон в «Уигане» Антонио Валенсию. Эквадорец впечатлил тренера и партнёров на первых тренировках в новом клубе. На поле он был старателен, быстр, здорово отрабатывал в обороне и делал отличные навесы. Но забивал крайне мало для игрока его позиции. Перед началом сезона-2012/13 Валенсия получил футболку с легендарным номером «7». Однако не справился с грузом ответственности и через год вернул себе более неприметный 25-й номер. Новым Роналду у Антонио стать не получилось, но пользу команде он приносит до сих пор, вспахивая правый край обороны в роли крайнего защитника.

Бебе

2 матча, 0 голов



Историю Бебе вполне можно считать сказкой. Простой парень из Португалии без постоянного места жительства, блеснувший на чемпионате мира среди бездомных, вдруг оказывается в составе одного из лучших клубов мира. Бебе приковал к себе внимание журналистов, да и на тренировках показывал, что потенциал у него есть. Однако полноценной сказки не получилось — молодой вингер несколько лет покатался по арендам и в итоге был продан в «Бенфику», где закрепиться также не сумел.



Эшли Янг

112 матчей, 11 голов



Сезон-2010/11 «Астон Вилла» полностью завалила. На фоне блёклой игры «вилланов» ярким пятном выделялся Эшли Янг — реактивный вингер, действующий на разных флангах и впечатляющий своими скоростью и напором. По окончании сезона Янг перебрался в «Манчестер Юнайтед» за 17 млн фунтов. Уставший воспитывать Нани Алекс Фергюсон сделал ставку на Янга, и тот несколько сезонов оправдывал доверие тренера. Однако сейчас Эшли совсем не получает игровой практики и наверняка покинет команду в ближайшее время. Несмотря на всё старание, лидером «Юнайтед» у Янга стать так и не получилось.

Уилфрид Заха

2 матча, 0 голов



В этом сезоне Заха является лидером «Кристал Пэлас» и одним из лучших в Премьер-Лиге по проценту удачных обводок. Талант англичанина ивуарийского происхождения был заметен ещё задолго до этого — в 2013 году «МЮ» выложил солидную сумму за 21-летнего футболиста, который блистал в составе «Кристал Пэлас». Однако уровень топ-клуба Уилфрид не потянул. А может, просто потерялся среди больших игроков и слишком рано словил звёздную болезнь. В итоге всего два матча за «красных дьяволов» и бесславное возвращение в родную команду.

Аднан Янузай

49 матчей, 5 голов



Среди всех игроков из этого списка Янузая сравнивали с Роналду больше всего. Аднан впечатлял всех ещё во времена выступлений за молодёжную команду «МЮ», где рвал защиту соперников вместе с Полем Погба. В трудный для клуба период Мойес подтянул Янузая в первую команду, и тот сразу дал понять, что его не зря считали одним из самых талантливых молодых игроков в «Юнайтед». Он постоянно играл на обострение, не боялся брать игру на себя, шёл в обводку, забивал и раздавал голевые передачи. Однако с приходом Луи ван Гала Янузай появлялся на поле всё реже и вскоре был отдан в аренду в дортмундскую «Боруссию», а затем в «Сандерленд». Пока нигде Аднану проявить себя не удалось, потому его возвращение в набирающий обороты «Манчестер Юнайтед» в данный момент выглядит весьма сомнительно.

Анхель Ди Мария

27 матчей, 3 гола



Ди Мария переезжал в Манчестер с помпой. «Юнайтед» оформил трансферный рекорд среди английских клубов, выложив за аргентинца 70 млн евро. Анхель взял себе знаковый седьмой номер, здорово начал, однако по ходу сезона так и не смог показать всего, чего от него ожидали. Возможно, у него был бы шанс доказать всё на следующий год, однако ван Гал уже успел разочароваться в аргентинце и принял многомиллионное предложение «ПСЖ», поставив точку в английской карьере Ди Марии.

Мемфис Депай

33 матча, 2 гола



«Он был фантастическим профессионалом! Если кто-то думает, что это не так, то ошибается. У кого-то может быть удивительная машина, кто-то специфически одевается, но внешность иногда обманчива. Депай уважал всех, упорно трудился, чтобы получить свой шанс. Он расстроен, потому что у него не было этого шанса. Я могу сказать только хорошие слова о нём. Но в “Манчестер Юнайтед” было семь игроков на две позиции. Депай обладает потенциалом, чтобы стать фантастическим игроком. Я не думал о его продаже, просто поступило выгодное предложение», — если верить Моуринью, Мемфис был не так уж и плох. Однако в последний год на поле болельщики видели не восходящую звезду голландского футбола, а растерянного мальчишку, неоправданно идущего в обводку и постоянно теряющего мяч.

Раскрыть свой потенциал в Манчестере у Депая так и не получилось. Виной тому уровень АПЛ или сам футболист, окунувшийся в звёздную жизнь, — сказать трудно. В любом случае у Мемфиса ещё будет шанс проявить себя: ему всего 22 и вся карьера у него впереди. А вот «Юнайтед», похоже, придётся смириться с тем, что на всей планете есть только один Криштиану Роналду. И второго такого они уже не найдут.