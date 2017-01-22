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22 января 2017, 11:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Джеррард мечтает тренировать «Ливерпуль»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард, который вернулся в клуб и стал тренером в академии, рассказал о мечте когда-нибудь стать главным тренером красных.

«Буду стараться учиться, развиваться и надеюсь стать достойным тренером или хорошим главным тренером однажды», — отметил Джеррард.

Англичанина спросили, осталось ли у него стремление стать главным тренером «Ливерпуля». «Да, конечно, это мечта. Но я понимаю, где сейчас нахожусь — внизу лестницы. Предстоит много тяжёлой работы, нужно многому научиться. Впереди долгий путь, но это моя мечта», — цитирует 36-летнего Джеррарда Mirror со ссылкой на BT Sport.

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