Джеррард мечтает тренировать «Ливерпуль»

«Буду стараться учиться, развиваться и надеюсь стать достойным тренером или хорошим главным тренером однажды», — отметил Джеррард.



Англичанина спросили, осталось ли у него стремление стать главным тренером «Ливерпуля». «Да, конечно, это мечта. Но я понимаю, где сейчас нахожусь — внизу лестницы. Предстоит много тяжёлой работы, нужно многому научиться. Впереди долгий путь, но это моя мечта», — цитирует 36-летнего Джеррарда Mirror со ссылкой на BT Sport.