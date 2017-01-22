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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28509505/
22 января 2017, 11:47 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Актобе» подписал третьего бразильца

Форвард бразильского «Интернасьонале» Диас Морейра Кассиано подписал контракт с «Актобе» на УТС в Турции.

Форвард бразильского <span class=error>Интернасьонале</span> <span class=error>Диас</span> <span class=error>Морейра</span> <span class=error>Кассиано</span> подписал контракт с <span class=error>Актобе</span> на <span class=error>УТС</span> в Турции. Увеличить
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Нужно отметить, что Кассиано является не чистым форвардом, а атакующим вингером. При этом играя в большинстве на фланге, бразилец не редко используется и в качестве центрального нападающего. Так было в частности в бразильском «Интернасьонале» и «Санта Круз».

Справка: Диас Морейра Кассиано

Место рождения: Порту-Аллегри (Бразилия)
Дата рождения:16.06.1989
Рост: 184
Вес: 76
Амплуа: нападающий.

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