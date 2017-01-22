«Актобе» подписал третьего бразильца

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Нужно отметить, что Кассиано является не чистым форвардом, а атакующим вингером. При этом играя в большинстве на фланге, бразилец не редко используется и в качестве центрального нападающего. Так было в частности в бразильском «Интернасьонале» и «Санта Круз».



Справка: Диас Морейра Кассиано



Место рождения: Порту-Аллегри (Бразилия)

Дата рождения:16.06.1989

Рост: 184

Вес: 76

Амплуа: нападающий.