«Актобе» подписал третьего бразильца
Форвард бразильского «Интернасьонале» Диас Морейра Кассиано подписал контракт с «Актобе» на УТС в Турции.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Нужно отметить, что Кассиано является не чистым форвардом, а атакующим вингером. При этом играя в большинстве на фланге, бразилец не редко используется и в качестве центрального нападающего. Так было в частности в бразильском «Интернасьонале» и «Санта Круз».
Справка: Диас Морейра Кассиано
Место рождения:
Дата рождения:16.06.1989
Рост: 184
Вес: 76
Амплуа: нападающий.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter