Зинедин Зидан: Меня не волнует результативность Бензема и Криштиану Роналду

По его словам, оба футболиста справляются со своей работой.

— Я не знаю, сколько голов на счету Бензема и Криштиану Роналду в последнее время, — цитирует A Bola Зидана. — Меня это не беспокоит. Сейчас меня волнуют травмы Модрича и Марселу. Нам нужно успокоиться. Понимаю, что фанаты хотят большего, но нам нужна их помощь, поддержка.