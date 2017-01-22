Зинедин Зидан: Меня не волнует результативность Бензема и Криштиану Роналду
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не разделяет мнения критиков, которые недовольны игрой Карима Бензема и Криштиану Роналду.
По его словам, оба футболиста справляются со своей работой.
— Я не знаю, сколько голов на счету Бензема и Криштиану Роналду в последнее время, — цитирует A Bola Зидана. — Меня это не беспокоит. Сейчас меня волнуют травмы Модрича и Марселу. Нам нужно успокоиться. Понимаю, что фанаты хотят большего, но нам нужна их помощь, поддержка.
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