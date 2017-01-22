Максимович подписал контракт с «Атырау»

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Подтверждение этой новости СМИ Сербии получили из Турции, где игрок тренируется сейчас с атыраусцами.

— Очень рад этому трансферу, спасибо «Войводине» за все, — сказал Новица Максимович нашим коллегам.