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22 января 2017, 11:43 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Максимович подписал контракт с «Атырау»

Как пишет «Спортски журнал», выступавший до последнего время за «Войводину» сербский опорник Новица Максимович подписал контракт на один год с казахстанским «Атырау», сообщает Sports.kz.

Как пишет <span class=error>Спортски</span> журнал выступавший до последнего время за Войводину сербский <span class=error>опорник</span> <span class=error>Новица</span> Максимович подписал контракт на один год с казахстанским <span class=error>Атырау</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Подтверждение этой новости СМИ Сербии получили из Турции, где игрок тренируется сейчас с атыраусцами.
— Очень рад этому трансферу, спасибо «Войводине» за все, — сказал Новица Максимович нашим коллегам.

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