Максимович подписал контракт с «Атырау»
Как пишет «Спортски журнал», выступавший до последнего время за «Войводину» сербский опорник Новица Максимович подписал контракт на один год с казахстанским «Атырау», сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Подтверждение этой новости СМИ Сербии получили из Турции, где игрок тренируется сейчас с атыраусцами.
— Очень рад этому трансферу, спасибо «Войводине» за все, — сказал Новица Максимович нашим коллегам.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter