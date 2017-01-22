Болельщики «Ордабасы» просят Президента РК разобраться в ситуации с Байсеитовым

«Многоуважаемый Нурсултан Абишевич!



Выражаем Вам свою искреннюю признательность за Ваш вклад в развитие отечественного футбола, за то, что наши дети и внуки имеют хорошие возможности заниматься спортом, в частности, спортом № 1 в мире — футболом.



Мы, нижеподписавшиеся, от лица многотысячной армии преданных южноказахстанских болельщиков шымкентского ПФК “Ордабасы” разных возрастов, социальных положений и национальностей, обращаемся к Вам за справедливостью и просим Вас вмешаться в эту ситуацию!



В наше непростое время футбол является для нас не просто увлечением, а делом жизни, душевной страстью и самое важное — это для нас радостная отдушина, где мы вместе печалимся и радуемся, это нас объединяет! И мы испытали огромную гордость, когда Вы впервые в истории футбола в 2012 году вручили нам Суперкубок Казахстана! Это огромнейшая честь для нас!



Суть нашего обращения следующая: осенью 2015 года главного тренера “Ордабасы” Виктора Кумыкова сменил Бахтияр Байсеитов, у которого уже был горький опыт руководства командой в 2003 году, когда его по подозрению в участии в договорных играх уволил тогдашний аким области Болат Жилкишиев.



И вот он снова вернулся. К великому неудовольствию футбольных болельщиков юга Казахстана (стабильно на домашние матчи со всей области съезжаются от 7 000 до 20 000 фанатов), которое неоднократно выражалось в публичных протестах людей на стадионе, в СМИ, на пресс-конференциях, где Байсеитов дал много пустых обещаний и допускал нелестные высказывания в адрес болельщиков (“Собака лает, а караван идет!”).



Он не выполнил им же обещанную задачу, полностью провалил участие в Кубке Казахстана, на международной арене наш клуб, представлявший честь всего Казахстана, с позором и треском провален (игры со средним клубом из Сербии “Чукарички” — в гостях мы проиграли 0−3, а дома к 19 минуте проигрывали 0−3 (!!!), хоть потом и сравняли 3−3). Перед самым важным стартом в еврокубках “Ордабасы”, продав 2 ключевых игроков — наших воспитанников Азата Нургалиева и Гафуржана Суюмбаева, был обескровлен. Он не дает расти нашим казахстанским молодым талантам, набрав в состав великовозрастных футболистов, которым под 40 лет и пора завершать карьеру, в том числе и легионеров, которые по умолчанию должны быть на голову выше нашим игроков.



И кульминацией деятельности Бахтияра Байсеитова, который злоупотребляет своей родственной связью с высокопоставленным человеком из Астаны, стал громкий скандал, опозоривший наш казахстанский футбол. После подозрительного матча в гостях с “Актобе” со странным счетом 4−4 в интернете появилась аудиозапись телефонного разговора Байсеитова с директором “Актобе” Д. Васильевым, в котором они открыто ведут разговоры о сумме 360 000 долларов. Сейчас Васильев находится под следствием, а Байсеитову — как с гуся вода. И уж совсем стыдно, что все это стало достоянием мировой футбольной общественности, это опубликовали и наши и российские СМИ!



И вот нас потрясла новость о том, что Байсеитов назначен президентом нашего любимого клуба “Ордабасы”, все футбольные болельщики Южного Казахстана в шоке! Не то, чтобы результатов, игры толковой нет, и многие не просто разочарованы, а возмущены до глубины души!



В этом году на новый сезон выделен очень приличный бюджет в 3 миллиарда тенге, и у нас, учитывая вышенаписанное и общеизвестное публике, есть вполне обоснованные опасения в провале сезона и разворовывании клубного бюджета. Вместо популяризации футбола и привлечения зрителей на трибуны стадиона, народ готов игнорировать и бойкотировать матчи Байсеитова.



Мы неоднократно обращались к руководству области, просили аудиенцию у вновь назначенного акима области Ж. Туймебаева, но нас в декабре принял его заместитель Уласбек Садыбеков с участием начальника областного управления спорта Алибека Нуртаева, к которому мы также неоднократно обращались. Зам.акима нас принял, Нуртаев подтвердил, что народ много раз публично на стадионе выражал недовольство и протест Байсеитову. Садыбеков дал задание разобраться… И тут не то, чтобы уволить, а Байсеитов идет на повышение, получив должность президента клуба, что ввергло нас в состояние шока и полного непонимания…



Просим Вас, многоуважаемый Нурсултан Абишевич, защитить нас от этого произвола! Мы свято верим, что у нашего футбола есть будущее, болеем и будем болеть за наш казахстанский футбол!



С уважением и надеждой на справедливость, преданные болельщики казахстанского футбола», — говорится в обращении.