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22 января 2017, 11:08 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Бразильский «Шапекоэнсе» сыграл вничью в первом матче после авиакатастрофы

Бразильский клуб «Шапекоэнсе» провел первый матч после авиакатастрофы, сообщает Squawka.

Товарищеская игра с «Палмейрасом» завершилась результативной ничьей — 2:2. Перед началом игры прошла церемония, посвященная памяти разбившихся в авиакатастрофе на территории Колумбии.

На игре с «Палмейерасом» были выжившие после падения самолета — вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нету. Клуб и болельщики также поддержали родственников погибших, которые посетили матч.

Напомним, авиакатастрофа в Колумбии произошла 29 ноября. Самолет, на котором «Шапекоэнсе» летел на первый финальный матч Южноамериканского Кубка против «Атлетико Насьональ», потерпел крушение в 50 километрах от Медельина. Происшествие унесло жизни 71 человека, среди которых были игроки, тренеры и персонал клуба, журналисты и работники авиации.

По инициативе «Атлетико Насьональ» победителем Южноамериканского кубка был признан «Шапекоэнсе».
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