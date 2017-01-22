Руни побил рекорд Ширера по количеству голов в гостевых матчах АПЛ
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни благодаря голу, забитому им в матче 22-го тура английской
Премьер-лиги со «Сток Сити» (1:1), установил рекорд лиги по количеству мячей, забитых в гостевых играх АПЛ.
Для 30-летнего Руни этот гол стал 88-м в гостевых матчах АПЛ. Руни сумел обойти бывшего нападающего «Ньюкасла» и «Блэкберн Роверс» Алана Ширера (87).
Ширер с 260 голами остаётся лучшим бомбардиром в истории АПЛ. Руни в этом списке занимает второе место с 195 голами.
Руни вчера забил свой 250-й гол за «Манчестер Юнайтед». Он обошёл легендарного Бобби Чарльтона и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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