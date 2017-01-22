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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28509317/
22 января 2017, 11:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Руни побил рекорд Ширера по количеству голов в гостевых матчах АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни благодаря голу, забитому им в матче 22-го тура английской Премьер-лиги со «Сток Сити» (1:1), установил рекорд лиги по количеству мячей, забитых в гостевых играх АПЛ.

Для 30-летнего Руни этот гол стал 88-м в гостевых матчах АПЛ. Руни сумел обойти бывшего нападающего «Ньюкасла» и «Блэкберн Роверс» Алана Ширера (87).

Ширер с 260 голами остаётся лучшим бомбардиром в истории АПЛ. Руни в этом списке занимает второе место с 195 голами.
Руни вчера забил свой 250-й гол за «Манчестер Юнайтед». Он обошёл легендарного Бобби Чарльтона и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Манчестер Юнайтед
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Новости Зарубежного футбола

Чарльтон разочарован, что Руни побил его рекорд по числу голов за «Манчестер Юнайтед»

Чарльтон разочарован, что Руни побил его рекорд по числу голов за «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон разочарован тем, что Уэйн Руни побил его рекорд по количеству голов за клуб. Об этом он сообщил пресс-службе английского клуба.
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