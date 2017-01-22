Руни побил рекорд Ширера по количеству голов в гостевых матчах АПЛ

Для 30-летнего Руни этот гол стал 88-м в гостевых матчах АПЛ. Руни сумел обойти бывшего нападающего «Ньюкасла» и «Блэкберн Роверс» Алана Ширера (87).



Ширер с 260 голами остаётся лучшим бомбардиром в истории АПЛ. Руни в этом списке занимает второе место с 195 голами.

Руни вчера забил свой 250-й гол за «Манчестер Юнайтед». Он обошёл легендарного Бобби Чарльтона и стал лучшим бомбардиром в истории клуба.