В «Бастии» удивлены обвинением своих фанатов в расизме

По его словам, фанаты использовали имитацию звуков обезьяны, чтобы оскорбить его.

— Мы с удивлением после матча узнаем о таких фактах, которые порочат имидж нашего клуба, — говорится в заявлении. — «Бастия» всегда была приверженцем ценностей спорта и уважения. В нашей команде играют футболисты самых разных национальностей. Мы сотрудничаем с расследованием этого инцидента, чтобы пролить свет на такое неприемлемое поведение.