Виейра может сменить Мойеса у руля «Сандерленда»
Бывший полузащитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Патрик Виейра может заменить Дэвида Мойеса у руля «Сандерленда».
Как сообщает A Bola, руководство английского клуба рассматривает 40-летнего специалиста в качестве замены нынешнему наставнику. В данный момент Виейра возглавляет «Нью-Йорк Сити». Он не скрывал своего желания поработать в английской
После 22 туров «Сандерленд» занимает последнее место в турнирной таблице
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