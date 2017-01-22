Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28509001/
22 января 2017, 10:50 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Виейра может сменить Мойеса у руля «Сандерленда»

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Манчестер Сити» Патрик Виейра может заменить Дэвида Мойеса у руля «Сандерленда».

Как сообщает A Bola, руководство английского клуба рассматривает 40-летнего специалиста в качестве замены нынешнему наставнику. В данный момент Виейра возглавляет «Нью-Йорк Сити». Он не скрывал своего желания поработать в английской премьер-лиге.

После 22 туров «Сандерленд» занимает последнее место в турнирной таблице премьер-лиги.

Сандерленд
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 января

Абрамович вернется в российский футбол

Известный футболист вступил в секту

В ЦСКА наконец-то приехал новичок