Бывший вратарь «Ливерпуля» может перейти в «Астану» или «Иртыш»

Как сообщает «Болгария Днес», игрок хочет покинуть нынешний клуб из-за долгов по зарплате. Его «Мерсин» занимает 18-е место в первой турецкой лиге и не может регистрировать новых футболистов из-за финансовых проблем.

Переходом Николая занимается его влиятельный отец Борислав Михайлов — бывший вратарь сборной Болгарии и президент Футбольного союза страны. Как сообщил источник, он хочет, чтобы сын перешел в «Астану» и намерен провести переговоры с болгарским тренером Станимиром Стойловым.

В то же время Михайловы рассматривают и другие варианты в Казахстане. Игрока предлагают «Иртышу» и «Кайсару», где также работают болгарские тренеры — Димитар Димитров и Стойчо Младенов соответственно.

28-летний Михайлов уже пытался уйти из «Мерсина» в 2016 году, но в итоге провел несколько месяцев в качестве безработного. Понимая, что найти новый клуб будет тяжело, его агент рассматривает и экзотические варианты — среди них чемпионаты ОАЭ, Катара, Японии и США.

Профессиональную карьеру Михайлов начал в 2004 году в «Левски», где играл под руководством Стойлова. С 2007 по 2010 год болгарский голкипер принадлежал «Ливерпулю», но не смог получить разрешение на работу в Англии и поэтому провел три сезона в аренде в «Твенте». Затем Михайлов перешел в голландский клуб уже на постоянной основе, успев за три года выиграть все местные титулы.

В 2013 году Михайлов предпринял вторую попытку заиграть в чемпионате топ-5. Перейдя в итальянскую «Верону», голкипер, как и в случае с «Ливерпулем», не провел ни одного официального матча. В итоге в 2014 году Михайлов перешел в «Мерсин», вместе с которым в прошлом сезоне успел вылететь из турецкой суперлиги.

В сборной Болгарии Михайлов провел 31 матч. Последний раз в ее составе он выходил в 2015 году.

Отметим, что Борислава Михайлова неоднократно подозревали в протекции сыну. Президента Болгарского футбольного союза постоянно критикуют за его стиль работы, а в 2011 году суд признал нелегитимными выборы главы организации. Легендарный болгарский нападающий Христо Стойчков назвал назначение Михайлова издевательством над болгарским футболом, обвинив его в коррупции, договорных матчах и полном контроле над формированием состава сборной.

В 2011 году Николай Михайлов стал участником аварии, в результате которой погиб человек. Ему удалось доказать, что за рулем находился не он, хотя голландская и болгарская пресса утверждали обратное. В том же году Михайлов был признан лучшим футболистом Болгарии и лучшим голкипером чемпионата Голландии.