Селезнёв забил первый гол за «Карабюкспор»

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Это произошло в матче 18-го тура турецкой Суперлиги с «Галатасараем», который завершился победой команды Евгения со счётом 2:1. Селезнёв отличился с 11-метровой отметки. Футболист перебрался в «Карабюкспор» зимой 2017 года из донецкого «Шахтёра».



