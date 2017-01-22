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22 января 2017, 10:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Селезнёв забил первый гол за «Карабюкспор»

Украинский нападающий Евгений Селезнёв отметился первым забитым голом за свою новую команду — турецкий «Карабюкспор».

Украинский нападающий Евгений <span class=error>Селезнёв</span> отметился первым забитым голом за свою новую команду — турецкий Карабюкспор. Увеличить
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Это произошло в матче 18-го тура турецкой Суперлиги с «Галатасараем», который завершился победой команды Евгения со счётом 2:1. Селезнёв отличился с 11-метровой отметки. Футболист перебрался в «Карабюкспор» зимой 2017 года из донецкого «Шахтёра».

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