Селезнёв забил первый гол за «Карабюкспор»
Украинский нападающий Евгений Селезнёв отметился первым забитым голом за свою новую команду — турецкий «Карабюкспор».
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Это произошло в матче 18-го тура турецкой Суперлиги с «Галатасараем», который завершился победой команды Евгения со счётом 2:1. Селезнёв отличился с 11-метровой отметки. Футболист перебрался в «Карабюкспор» зимой 2017 года из донецкого «Шахтёра».
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