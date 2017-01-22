Дай закончить атаку! В Бундеслиге сыграли самый странный матч сезона

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Еще неделю назад «Айнтрахт» на сборе в Дубае полностью контролировал игру с «Зенитом», но забить так и не смог. 21 января клуб из Франкфурта провел первый после перерыва матч в чемпионате Германии против главного открытия сезона — «Лейпцига».

Уже на третьей минуте стало понятно, что встреча обычной не будет: голкипер «Айнтрахта» Лукаш Градецки сделал что-то очень странное. При атаке «Лейпцига» он выскочил за пределы штрафной… и взял мяч в руки. Что творилось в голове вратаря сборной Финляндии, не расскажет даже он сам.

Резервный вратарь «Айнтрахта» Хайнц Линднер удар со штрафного отбил, но защитник «Лейпцига» Марвин Комппер оказался первым на добивании.

После гола и удаления у гостей почти не было шансов отыграться, а «Лейпциг» создавал атаки без остановки. Еще в первом тайме Тимо Вернер забил второй мяч, а после перерыва защитник «Айнтрахта» Хесус Вальехо курьезно забил в свои ворота.

На этом странности не закончились. Как только 90 минут матча истекли (на секундомере в трансляции и вовсе время было 89:54), главный судья встречи Дениз Айтекин произвел финальный свисток и даже не обратил внимание, что в этот момент форвард «Лейпцига» Дейви Зельке забивал четвертый мяч в ворота соперника.

Если каким-то образом в конце сезона «Лейпцигу» понадобится хорошая разница мячей — они обязательно вспомнят этот матч и Дениза Айтекина. А пока 3:0 и игроки одного из лидеров чемпионата Германии даже не стали долго спорить с арбитром.

Эта победа позволила «Лейпцигу» вновь приблизится к «Баварии» на расстояние одной победы, а «Айнтрахт» опустился на шестое место.