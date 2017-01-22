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22 января 2017, 10:12 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Дай закончить атаку! В Бундеслиге сыграли самый странный матч сезона

Удаление вратаря на третьей минуте, ноль добавленных секунд, разгромленный «Айнтрахт» и очередная победа «Лейпцига».

Дай закончить атаку! В Бундеслиге сыграли самый странный матч сезона - Фото Увеличить
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Еще неделю назад «Айнтрахт» на сборе в Дубае полностью контролировал игру с «Зенитом», но забить так и не смог. 21 января клуб из Франкфурта провел первый после перерыва матч в чемпионате Германии против главного открытия сезона — «Лейпцига».

Уже на третьей минуте стало понятно, что встреча обычной не будет: голкипер «Айнтрахта» Лукаш Градецки сделал что-то очень странное. При атаке «Лейпцига» он выскочил за пределы штрафной… и взял мяч в руки. Что творилось в голове вратаря сборной Финляндии, не расскажет даже он сам.

Резервный вратарь «Айнтрахта» Хайнц Линднер удар со штрафного отбил, но защитник «Лейпцига» Марвин Комппер оказался первым на добивании.

После гола и удаления у гостей почти не было шансов отыграться, а «Лейпциг» создавал атаки без остановки. Еще в первом тайме Тимо Вернер забил второй мяч, а после перерыва защитник «Айнтрахта» Хесус Вальехо курьезно забил в свои ворота.

На этом странности не закончились. Как только 90 минут матча истекли (на секундомере в трансляции и вовсе время было 89:54), главный судья встречи Дениз Айтекин произвел финальный свисток и даже не обратил внимание, что в этот момент форвард «Лейпцига» Дейви Зельке забивал четвертый мяч в ворота соперника.

Если каким-то образом в конце сезона «Лейпцигу» понадобится хорошая разница мячей — они обязательно вспомнят этот матч и Дениза Айтекина. А пока 3:0 и игроки одного из лидеров чемпионата Германии даже не стали долго спорить с арбитром.

Эта победа позволила «Лейпцигу» вновь приблизится к «Баварии» на расстояние одной победы, а «Айнтрахт» опустился на шестое место.

21.01.2017 20:30 основной раунд: 17-й тур Red Bull Arena (Zentralstadion)
РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт Ф
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Ральф Хазенхюттль Нико Ковач
Голы
6′ Марвин Комппер 33
45+4′ Тимо Вернер (Н. Кейта) 11
67′ Хесус Вальехо 5
Составы
Петер Гулачи 32
Фернандес Бернарду 3
Вилли Орбан 4
Марсель Хальстенберг 23
Марвин Комппер 33
Марсель Забитцер 7
Наби Кейта 8
Диего Демме 31
70′ Штефан Ильзанкер 13
Оливер Берк 19
62′ Юссуф Поульсен 9
71′ Дави Зельке 27
80′ Тимо Вернер 11
Доминик Кайзер 24
1 Лукас Градецки 3′
5 Хесус Вальехо
6 Бастиан Очипка
15 Майкл Хектор
19 Давид Анхель Абраам
22 Тимоти Чэндлер
20 Макото Хасебе
39 Омар Маскарель 69′
11 Мият Гачинович 72′
28 Аймен Баркок
17 Анте Ребич 72′ 15′
9 Харис Сеферович
31 Бранимир Хргота 6′
13 Хайнц Линднер
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
17 Удары (всего) 4
7 Удары в створ 3
3 Угловые 3
8 Фолы 15
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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