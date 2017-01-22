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22 января 2017, 10:07 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Винченцо Монтелла: «Милан» играл с «Наполи» на равных

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла после матча 21-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (1:2) выразил сожаление по поводу поражения.

Однако специалист отметил: красно-черные не уступали по игре сопернику.

— Конечно, мы расстроены поражением, — приводит Tmw слова Монтеллы. — Но есть и удовлетворение, потому что «Милан» играл на равных с одной из лучших команд Италии. Мы не были хуже «Наполи». В будущем мои подопечные способны прибавить.

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