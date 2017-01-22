Винченцо Монтелла: «Милан» играл с «Наполи» на равных

Однако специалист отметил: красно-черные не уступали по игре сопернику.

— Конечно, мы расстроены поражением, — приводит Tmw слова Монтеллы. — Но есть и удовлетворение, потому что «Милан» играл на равных с одной из лучших команд Италии. Мы не были хуже «Наполи». В будущем мои подопечные способны прибавить.