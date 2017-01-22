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22 января 2017, 10:07 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Генгам» и «Ренн» разошлись миром в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу

Футболисты «Генгама» и «Ренна» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Франции.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Генгаме, завершилась со счетом 1:1. На гол Мустафы Эльхаджи Диалло (39-я минута) «Ренн» ответил точным ударом Йоанна Гуркюффа (46).

Весь второй тайм гости играли вдесятером: на 45-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник Санджин Прчич.

«Генгам», набравший 31 очко, занимает пятое место в турнирной таблице лиги 1, «Ренн» с 29 баллами идет седьмым.

Результаты других матчей тура, состоявшихся в субботу:

«Бордо» — «Тулуза» — 1:0,

«Дижон» — «Лилль» — 0:0,

«Мец» — «Монпелье» — 2:0.

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