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22 января 2017, 2:19 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Милан» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. «Милан» со счетом 1:2 уступил «Наполи» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

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В составе гостей мячи забили Лоренцо Инсинье (6-я минута) и Хосе Кальехон (9). У хозяев отличился Юрай Куцка (37).

«Наполи» продлил беспроигрышную серию в чемпионате страны. Клуб занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка после 21 игры. «Милан» идет пятым с 37 очками после 20 матчей. Лидирует в чемпионате «Ювентус», на счету которого 45 очков в 19 встречах.

В следующем туре «Милан» 29 января в гостях сыграет с «Удинезе», а «Наполи» в этот же день примет «Палермо».

21.01.2017 22:45 основной раунд: 21-й тур Giuseppe Meazza
Милан 1:2 Наполи
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Винченцо Монтелла Маурицио Сарри
Голы
37′ Юрай Куцка 33
24 Лоренцо Инсинье (Д. Мертенс) 6′
7 Хосе Кальехон (Д. Мертенс) 9′
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
51′ Густаво Гомес 15
Иньяцио Абате 20
Габриэль Палетта 29
22′ Давиде Калабрия 96
Джакомо Бонавентура 5
Юрай Куцка 33
Хесус Хоакин Сусо 8
26′ 74′ Хосе Соса 23
Андреа Бертолаччи 91
86′ Марио Пашалич 80
М`Бей Ньянг 11
56′ 74′ Карлос Бакка 70
Джанлука Лападула 9
25 Хосе Мануэль Пепе Рейна
2 Эльсеид Хюсай
3 Иван Стринич 38′
33 Рауль Альбиоль
62 Лоренцо Тонелли 45+1′
7 Хосе Кальехон 82′
14 Дрис Мертенс 12′
24 Лоренцо Инсинье
5 Маркес Лоурейру Аллан 86′
30 Марко Рог
8 Жорже Луиз Фреллу Жоржинью 61′
42 Амаду Диавара
17 Марек Хамшик 74′
20 Петр Зелиньски
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 5
7 Угловые 1
15 Фолы 16
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
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