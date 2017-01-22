«Милан» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии

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В составе гостей мячи забили Лоренцо Инсинье (6-я минута) и Хосе Кальехон (9). У хозяев отличился Юрай Куцка (37).

«Наполи» продлил беспроигрышную серию в чемпионате страны. Клуб занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка после 21 игры. «Милан» идет пятым с 37 очками после 20 матчей. Лидирует в чемпионате «Ювентус», на счету которого 45 очков в 19 встречах.

В следующем туре «Милан» 29 января в гостях сыграет с «Удинезе», а «Наполи» в этот же день примет «Палермо».