«Милан» проиграл «Наполи» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. «Милан» со счетом 1:2 уступил «Наполи» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.
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В составе гостей мячи забили Лоренцо Инсинье (6-я минута) и Хосе Кальехон (9). У хозяев отличился Юрай Куцка (37).
«Наполи» продлил беспроигрышную серию в чемпионате страны. Клуб занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка после 21 игры. «Милан» идет пятым с 37 очками после 20 матчей. Лидирует в чемпионате «Ювентус», на счету которого 45 очков в 19 встречах.
В следующем туре «Милан» 29 января в гостях сыграет с «Удинезе», а «Наполи» в этот же день примет «Палермо».
Главные тренеры
|Винченцо Монтелла
|Маурицио Сарри
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|5
|7
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|16
|4
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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