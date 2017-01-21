«Тоттенхэм» ушел от поражения в игре с «Ман Сити», уступая 0:2

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Встреча, состоявшаяся в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 2:2. На голы Лероя Сане (49-я минута) и Кевина де Брёйне (54) у «горожан» лондонцы ответили точными ударами Деле Алли (58) и Сон Хын Мина (77).

«Тоттенхэм», прервавший серию из шести побед, с 46 очками занимает второе место в чемпионате, отставая на шесть баллов от лидирующего лондонского «Челси». «Манчестер Сити» с 43 очками расположился на пятой строчке.