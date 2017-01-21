Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28507802/
21 января 2017, 23:23 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Тоттенхэм» ушел от поражения в игре с «Ман Сити», уступая 0:2

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт. Футболисты «Манчестер Сити» и лондонского «Тоттенхэма» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Англии.

Тоттенхэм ушел от поражения в игре с Ман Сити уступая 0:2 - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 2:2. На голы Лероя Сане (49-я минута) и Кевина де Брёйне (54) у «горожан» лондонцы ответили точными ударами Деле Алли (58) и Сон Хын Мина (77).

«Тоттенхэм», прервавший серию из шести побед, с 46 очками занимает второе место в чемпионате, отставая на шесть баллов от лидирующего лондонского «Челси». «Манчестер Сити» с 43 очками расположился на пятой строчке.

21.01.2017 20:30 основной раунд: 22-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм Хотспур
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Маурисио Покеттино
Голы
49′ Лерой Сане 19
54′ Кевин Де Брейне 17
20 Деле Алли 58′
7 Сон Хын Мин (Х. Кейн) 77′
Составы
Клаудио Браво 1
Пабло Сабалета 5
45+2′ Александр Коларов 11
52′ Николас Отаменди 30
Лерой Сане 19
Кевин Де Брейне 17
Серхио Агуэро 10
Яя Туре 42
84′ Гаэль Клиши 22
Джон Стоунс 24
82′ Рахим Стерлинг 7
Габриэл Жезус 33
90′ Давид Сильва 21
Фабиан Делф 18
1 Юго Ллорис
15 Эрик Дайер 13′
2 Кайл Уокер
3 Дэнни Роуз
20 Деле Алли 51′
23 Кристиан Эриксен
10 Харри Кейн
12 Виктор Ваньяма 87′
4 Тоби Алдервейрелд 65′
29 Харри Уинкс
27 Кевин Виммер 45′ 12′
7 Сон Хын Мин
19 Мусса Дембеле 78′
17 Мусса Сиссоко
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 6
7 Удары в створ 2
5 Угловые 4
10 Фолы 7
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной