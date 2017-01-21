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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28507742/
21 января 2017, 23:41 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Чарльтон разочарован, что Руни побил его рекорд по числу голов за «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон разочарован тем, что Уэйн Руни побил его рекорд по количеству голов за клуб. Об этом он сообщил пресс-службе английского клуба.

Тем не менее знаменитый в прошлом футболист заявил что Руни заслуживает места в истории. Увеличить
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В субботу 31-летний Руни отметился забитым мячом в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии против «Сток Сити» (1:1). Этот гол стал для Руни 250-м в составе МЮ. Форвард побил рекорд Чарльтона, который держался более 40 лет.

«Было несколько невероятных бомбардиров на “Олд Траффорд” (домашний стадион “Манчестер Юнайтед” — прим. ТАСС), они забили много голов, но очевидно, что Уэйн Руни должен был стать тем самым, кто побьет мой рекорд, и этот день настал. Я бы солгал, что не разочарован, потеряв свое достижение. Тем не менее, могу честно сказать, что я рад за Уэйна, он заслуживает места в истории», — считает Чарльтон.

Бывший главный тренер манкунианцев Алекс Фергюсон также поздравил Руни с его достижением. «Уэйн полностью заслуживает записать сове имя в историю клуба, я уверен, что он забьет еще много голов. Молодец, Уэйн! Я очень рад за тебя, ты являешься великим игроком клуба и пускай это еще долго продолжается», — сказал специалист.

Руни выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2004 года. Чарльтон играл за клуб с 1954 по 1973 год.

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Новости Зарубежного футбола

Руни побил рекорд Чарльтона, став лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт. Нападающий Уэйн Руни в матче чемпионата Англии по футболу со «Сток Сити» забил свой 250-й мяч в составе «Манчестер Юнайтед» и единолично вышел на первое место в списке бомбардиров клуба за всю его историю.
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