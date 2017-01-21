«Фиорентина» разгромила «Кьево» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в Вероне в субботу, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Фиорентины». Голы забили Кристиан Тельо (18-я минута), Кума Бабакар (52, c пенальти) и Федерико Кьеза (90+4).

«Фиорентина» (33 очка) идет на 8-м месте в турнирной таблице серии A, «Кьево» (25) занимает 12-ю строчку.