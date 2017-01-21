«Фиорентина» разгромила «Кьево» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 21 янв —
Р-Спорт. Футболисты «Фиорентины» разгромили «Кьево» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в Вероне в субботу, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Фиорентины». Голы забили Кристиан Тельо (18-я минута), Кума Бабакар (52, c пенальти) и Федерико Кьеза (90+4).
«Фиорентина» (33 очка) идет на 8-м месте в турнирной таблице серии A, «Кьево» (25) занимает 12-ю строчку.
|21.01.2017 20:00
|основной раунд: 21-й тур
|Marc'Antonio Bentegodi
|Кьево
|0:3
|Фиорентина
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Роландо Маран
|Соуза Паулу
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|6
|2
|Угловые
|8
|18
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Фабио Мареска (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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