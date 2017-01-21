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21 января 2017, 23:26 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Фиорентина» разгромила «Кьево» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт. Футболисты «Фиорентины» разгромили «Кьево» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в Вероне в субботу, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Фиорентины». Голы забили Кристиан Тельо (18-я минута), Кума Бабакар (52, c пенальти) и Федерико Кьеза (90+4).

«Фиорентина» (33 очка) идет на 8-м месте в турнирной таблице серии A, «Кьево» (25) занимает 12-ю строчку.

21.01.2017 20:00 основной раунд: 21-й тур Marc'Antonio Bentegodi
Кьево 0:3 Фиорентина
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Роландо Маран Соуза Паулу
Голы
16 Кристиан Тельо 18′
30 Хума Бабакар 52′
25 Федерико Кьеза (М. Весино) 90+4′
Составы
Стефано Соррентино 70
Дарио Дайнелли 3
40′ Боштьян Цесар 12
Фабрицио Каччаторе 29
Джонатан де Гузман 1
Лукас Кастро 19
17′ Вальтер Бирса 23
58′ Риккардо Меджорини 69
82′ Массимо Гобби 18
Мариано Иско 13
73′ Самюэль Бастьен 28
Перпарим Хетемай 56
54′ Серджо Пеллиссьер 31
Роберто Инглезе 45
12 Чиприан Тэтэрушану
13 Давиде Астори
5 Милан Бадель
6 Карлос Санчес 36′
8 Матиас Весино
20 Борха Валеро
25 Федерико Кьеза
30 Хума Бабакар
2 Гонсало Родригес 82′
40 Ненад Томович
10 Федерико Бернардески 67′ 65′
19 Себастьян Кристофоро
16 Кристиан Тельо 45′
15 Максимилиано Оливера
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 6
2 Угловые 8
18 Фолы 18
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Фабио Мареска (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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