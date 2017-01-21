Матч «Кан» — «Нанси» перенесен из-за замерзшего поля
МОСКВА, 21 янв —
Р-Спорт. Матч 21-го тура чемпионата Франции по футболу между «Каном» и «Нанси» был перенесен из-за частично замерзшего поля, сообщается на официальном сайте Лиги 1.
Встреча была запланирована на субботу и должна была начаться в 22:00 мск. О новой дате матча будет сообщено дополнительно.
«Нанси» (24 очка) идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Кан» (21) — 16-й.
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