Встреча была запланирована на субботу и должна была начаться в 22:00 мск. О новой дате матча будет сообщено дополнительно.

«Нанси» (24 очка) идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Кан» (21) — 16-й.