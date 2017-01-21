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21 января 2017, 22:06 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Кавани принес «ПСЖ» победу над «Нантом» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт. «Пари Сен-Жермен» обыграл «Нант» в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Нанте, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Дублем отметился форвард столичного клуба Эдинсон Кавани, забивший на 21-й и 65-й минутах.

Парижане одержали третью победу подряд. В следующем матче 29 января «ПСЖ» сыграет дома с «Монако». В игре 21-го тура прервалась четырехматчевая победная серия «Нанта», который теперь ждет выездная игра с «Ренном» 28 января.

21.01.2017 19:00 основной раунд: 21-й тур Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Нант 0:2 ПСЖ
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Консейсау Сержиу Эмери Унаи
Голы
9 Эдинсон Кавани 21′
9 Эдинсон Кавани 65′
Составы
Максим Дюпе 30
65′ Диегу Карлос 3
Педру Алвес Лукас Лима 6
Лео Дюбуа 15
Коффи Джиджи 26
Гийом Жилле 27
Валентен Ронжье 28
Эмилиано Сала 9
46′ Жюль Илоки 7
69′ Фелипе Пардо 20
75′ Амин Арит 14
Адриен Томассон 8
67′ Ясин Бамму 10
Мариуш Стемпиньски 18
1 Кевин Трапп
2 Тиагу Силва
5 Маркиньюс
12 Тома Менье
17 Шеррер Кабелину Максвелл
8 Тиагу Мотта
14 Блэз Матюиди
7 Родригес Моура Лукас
6 Марко Верратти 76′ 30′
25 Адриен Рабьо
23 Юлиан Дракслер 69′
11 Анхель Ди Мария
9 Эдинсон Кавани 83′
21 Атем Бен Арфа
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Удары (всего) 11
0 Удары в створ 4
6 Угловые 5
14 Фолы 10
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Йохан Амель (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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