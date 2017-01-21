Дубль Кавани принес «ПСЖ» победу над «Нантом» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 21 янв —
Р-Спорт. «Пари Сен-Жермен» обыграл «Нант» в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Нанте, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Дублем отметился форвард столичного клуба Эдинсон Кавани, забивший на 21-й и 65-й минутах.
Парижане одержали третью победу подряд. В следующем матче 29 января «ПСЖ» сыграет дома с «Монако». В игре 21-го тура прервалась четырехматчевая победная серия «Нанта», который теперь ждет выездная игра с «Ренном» 28 января.
|21.01.2017 19:00
|основной раунд: 21-й тур
|Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Главные тренеры
|Консейсау Сержиу
|Эмери Унаи
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|11
|0
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Йохан Амель (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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