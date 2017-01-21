Дубль Кавани принес «ПСЖ» победу над «Нантом» в матче чемпионата Франции

Встреча, прошедшая в субботу в Нанте, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Дублем отметился форвард столичного клуба Эдинсон Кавани, забивший на 21-й и 65-й минутах.

Парижане одержали третью победу подряд. В следующем матче 29 января «ПСЖ» сыграет дома с «Монако». В игре 21-го тура прервалась четырехматчевая победная серия «Нанта», который теперь ждет выездная игра с «Ренном» 28 января.