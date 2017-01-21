Хендерсон: Поражение от «Суонси» не делает «Ливерпуль» плохой командой
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал поражение от «Суонси Сити» (2:3) в 22-м туре чемпионата Англии.
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«Не знаю, повлияет ли это поражение на шансы команды в гонке за титул, узнаем в конце сезона. В следующей игре мы должны отреагировать должным образом на сегодняшний результат. Одно поражение не делает нас плохой командой, мы всё ещё уверены в себе.
Конечно, мы разочарованы, но сейчас игры идут одна за другой, и у нас будет шанс всё исправить. Нужно вынести урок из сегодняшнего поражения и не повторять ошибок, которые мы допустили», — цитирует Хендерсона официальный сайт «Ливерпуля».
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