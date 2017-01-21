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21 января 2017, 21:03 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Рамоса помог «Реалу» обыграть «Малагу» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт. Мадридский «Реал» обыграл «Малагу» в матче чемпионата Испании по футболу.

Встреча 19-го тура, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Дублем в составе «Реала» отметился защитник Серхио Рамос, забивший на 35-й и 43-й минутах. У «Малаги» на 63-й минуте мяч забил Хуанпи Аньор.

«Реал», набравший 43 очка в 18 матчах и возглавляющий турнирную таблицу Примеры, в следующей игре 29 января примет дома «Реал Сосьедад». «Малага», потерпевшая четвертое поражение подряд и с 21 баллом расположившаяся на 13-й строчке, 27 января сыграет на выезде с «Осасуной».

21.01.2017 18:15 основной раунд: 19-й тур Santiago Bernabeu
Реал 2:1 Малага
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Марсело Ромеро
Голы
35′ Серхио Рамос (Т. Кроос) 4
43′ Серхио Рамос (Т. Кроос) 4
10 Хуанпи Аньор 63′
Составы
Кейлор Навас 1
Фернандес Иглесиас Начо 6
Серхио Рамос 4
Рафаэль Варан 5
Тони Кроос 8
37′ Каземиру 14
85′ Лукас Васкес 17
Криштиану Роналду 7
25′ Виейра да Силва Марселу 12
Франсиско Роман Иско 22
78′ Лука Модрич 19
Матео Ковачич 16
82′ Карим Бензема 9
Альваро Мората 21
1 Идрисс Камени
18 Роберто Росалес
4 Микель Вильянуэва
29 Луис Муньос
10 Хуанпи Аньор
31 Пабло Форнальс
6 Игнасио Камачо 78′
14 Хосе Луис Ресио
7 Перес Хуан Карлос 73′ 39′
  Мартин Демикелис
11 Гонсало Кастро 67′
21 Хони
16 Адальберто Пеньяранда 79′
8 Майкл Сантос 85′
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 6
5 Угловые 4
7 Фолы 20
9 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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