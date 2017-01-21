Дубль Рамоса помог «Реалу» обыграть «Малагу» в матче чемпионата Испании

Встреча 19-го тура, прошедшая в субботу в Мадриде, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Дублем в составе «Реала» отметился защитник Серхио Рамос, забивший на 35-й и 43-й минутах. У «Малаги» на 63-й минуте мяч забил Хуанпи Аньор.

«Реал», набравший 43 очка в 18 матчах и возглавляющий турнирную таблицу Примеры, в следующей игре 29 января примет дома «Реал Сосьедад». «Малага», потерпевшая четвертое поражение подряд и с 21 баллом расположившаяся на 13-й строчке, 27 января сыграет на выезде с «Осасуной».