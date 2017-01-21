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21 января 2017, 21:04 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Руни побил рекорд Чарльтона, став лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт. Нападающий Уэйн Руни в матче чемпионата Англии по футболу со «Сток Сити» забил свой 250-й мяч в составе «Манчестер Юнайтед» и единолично вышел на первое место в списке бомбардиров клуба за всю его историю.

Встреча 21-го тура премьер-лиги проходит в субботу в городе Сток-он-Трент. Руни, выступающий за манкунианцев с 2004 года, отличился в компенсированное время, сравняв счет — 1:1.

Для 31-летнего форварда этот гол стал 250-м в футболке «Манчестер Юнайтед», он вышел на чистое первое место в списке бомбардиров клуба за все время, обогнав прежнего рекордсмена Бобби Чарльтона, рекорд которого держался с 70-х годов прошлого века.

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