Руни побил рекорд Чарльтона, став лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед»
МОСКВА, 21 янв —
Р-Спорт. Нападающий Уэйн Руни в матче чемпионата Англии по футболу со «Сток Сити» забил свой 250-й мяч в составе «Манчестер Юнайтед» и единолично вышел на первое место в списке бомбардиров клуба за всю его историю.
Встреча 21-го тура
Для 31-летнего форварда этот гол стал 250-м в футболке «Манчестер Юнайтед», он вышел на чистое первое место в списке бомбардиров клуба за все время, обогнав прежнего рекордсмена Бобби Чарльтона, рекорд которого держался с 70-х годов прошлого века.
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