Руни побил рекорд Чарльтона, став лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед»

Встреча 21-го тура премьер-лиги проходит в субботу в городе Сток-он-Трент. Руни, выступающий за манкунианцев с 2004 года, отличился в компенсированное время, сравняв счет — 1:1.

Для 31-летнего форварда этот гол стал 250-м в футболке «Манчестер Юнайтед», он вышел на чистое первое место в списке бомбардиров клуба за все время, обогнав прежнего рекордсмена Бобби Чарльтона, рекорд которого держался с 70-х годов прошлого века.