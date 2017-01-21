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21 января 2017, 20:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Руни на 94-й минуте продлил беспроигрышную серию «МЮ» до 17 матчей

«Сток Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 22-го тура АПЛ.

Сток Сити и Манчестер Юнайтед сыграли вничью в матче 22-го тура АПЛ. Увеличить
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Встреча проходила в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась со счетом 1:1.

На 19-й минуте Эрик Питерс подключился к атаке хозяев, получил передачу от Марко Арнаутовича, прострелил, и мяч от ноги Хуана Маты проскочил в ближний угол ворот. На 94-й минуте Уэйн Руни положил мяч точно в дальнюю девятку ударом со штрафного.

С 3 ноября, когда «МЮ» потерпел поражение в выездном матче Лиги Европы с «Фенербахче» (1:2), манкунианцы не проигрывают 17 встреч подряд.

«МЮ» (41 очко) занимает шестое место в АПЛ, «Сток» (28) идёт девятым.

21.01.2017 18:00 основной раунд: 22-й тур Bet365 Stadium
Стоук Сити 1:1 Манчестер Юнайтед
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Марк Хьюз Жозе Моуринью
Голы
19′ Хуан Мануэль Мата 8
10 Уэйн Руни 90+4′
Составы
59′ Ли Грант 33
Глен Джонсон 8
62′ Эрик Питерс 3
Бруну Мартинс Инди 15
Райан Шоукросс 17
90+3′ Джо Аллен 4
Питер Крауч 25
Глен Уилан 6
73′ Джердан Шачири 22
Жюльен Нгой 45
7′ 88′ Марко Арнаутович 10
Жаннелли Имбула 21
63′ Чарли Адам 16
Ибрахим Афеллай 14
1 Давид де Хеа
25 Антонио Валенсия
17 Дэйли Блинд
4 Фил Джоунс
12 Крис Смоллинг
6 Поль Погба
21 Андер Агуэра Эррера
9 Златан Ибрагимович
27 Маруан Феллаини 56′
19 Маркус Рэшфорд
8 Хуан Мануэль Мата 67′
10 Уэйн Руни
22 Генрих Мхитарян 73′
14 Джесси Лингард
Статистика
4 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 25
1 Удары в створ 8
1 Угловые 7
13 Фолы 12
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Марк Клаттенбург (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Новости Зарубежного футбола

Руни побил рекорд Чарльтона, став лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт. Нападающий Уэйн Руни в матче чемпионата Англии по футболу со «Сток Сити» забил свой 250-й мяч в составе «Манчестер Юнайтед» и единолично вышел на первое место в списке бомбардиров клуба за всю его историю.
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