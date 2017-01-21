Гол Руни на 94-й минуте продлил беспроигрышную серию «МЮ» до 17 матчей
«Сток Сити» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 22-го тура АПЛ.
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На 19-й минуте Эрик Питерс подключился к атаке хозяев, получил передачу от Марко Арнаутовича, прострелил, и мяч от ноги Хуана Маты проскочил в ближний угол ворот. На 94-й минуте Уэйн Руни положил мяч точно в дальнюю девятку ударом со штрафного.
С 3 ноября, когда «МЮ» потерпел поражение в выездном матче Лиги Европы с «Фенербахче» (1:2), манкунианцы не проигрывают 17 встреч подряд.
«МЮ» (41 очко) занимает шестое место в АПЛ, «Сток» (28) идёт девятым.
|21.01.2017 18:00
|основной раунд: 22-й тур
|Bet365 Stadium
|Стоук Сити
|1:1
|Манчестер Юнайтед
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Марк Хьюз
|Жозе Моуринью
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|25
|1
|Удары в створ
|8
|1
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|12
|0
|Офсайды
|6
Судьи
|Главный судья
|Марк Клаттенбург (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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