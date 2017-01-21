Гол Руни на 94-й минуте продлил беспроигрышную серию «МЮ» до 17 матчей

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Встреча проходила в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась со счетом 1:1.



На 19-й минуте Эрик Питерс подключился к атаке хозяев, получил передачу от Марко Арнаутовича, прострелил, и мяч от ноги Хуана Маты проскочил в ближний угол ворот. На 94-й минуте Уэйн Руни положил мяч точно в дальнюю девятку ударом со штрафного.



С 3 ноября, когда «МЮ» потерпел поражение в выездном матче Лиги Европы с «Фенербахче» (1:2), манкунианцы не проигрывают 17 встреч подряд.



«МЮ» (41 очко) занимает шестое место в АПЛ, «Сток» (28) идёт девятым.