Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28506999/
21 января 2017, 19:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дортмундская «Боруссия» победила «Вердер», «Шальке» одолел «Ингольштадт»

Дортмундская «Боруссия» победила «Вердер» в выездном матче 17-го тура немецкой Бундеслиги со счетом 2:1.

В дебюте игры Андре Шюррле открыл счёт. На 39-й минуте вратарь «Вердера» Ярослав Дробны получил прямую красную карточку. На исходе часа игры Фин Бартельс провёл ответный мяч, но на 71-й минуте Лукаш Пищек принёс «Боруссии» победу.

В других матчах тура «Хоффенхайм» выиграл у «Аугсбурга» (2:0), «Гамбург» проиграл «Вольфсбургу» (0:1), «Шальке» одолел «Ингольштадт» (1:0), а «Дармштадт» и «Боруссия» М обошлись без голов.

Боруссия Д
Новости Матчи Состав Статистика
Шальке-04
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России