Дортмундская «Боруссия» победила «Вердер», «Шальке» одолел «Ингольштадт»

В дебюте игры Андре Шюррле открыл счёт. На 39-й минуте вратарь «Вердера» Ярослав Дробны получил прямую красную карточку. На исходе часа игры Фин Бартельс провёл ответный мяч, но на 71-й минуте Лукаш Пищек принёс «Боруссии» победу.



В других матчах тура «Хоффенхайм» выиграл у «Аугсбурга» (2:0), «Гамбург» проиграл «Вольфсбургу» (0:1), «Шальке» одолел «Ингольштадт» (1:0), а «Дармштадт» и «Боруссия» М обошлись без голов.