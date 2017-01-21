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21 января 2017, 19:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вест Хэм» рассматривает Перишича в качестве замены Пайету

«Вест Хэм Юнайтед» начал поиски замены полузащитнику Димитри Пайету, который отказался выступать за команду и хочет вернуться во Францию.

Лондонский клуб своей приоритетной целью на трансферном рынке сделал хавбека «Интера» Ивана Перишича, информирует Football Italia со ссылкой на L’Equipe.

Сообщается, что трансфер 27-летнего футболиста может обойтись «Вест Хэму» в € 40 млн. Именно в такую сумму игрока оценивает «Интер». Кроме «молотобойцев», интерес к хорвату проявляют «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Перишич перешёл в миланскую команду летом 2015 года за € 16 млн. В текущем сезоне он провёл 19 матчей в Серии А и забил 7 голов.

Вест Хэм Юнайтед
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