«Вест Хэм» рассматривает Перишича в качестве замены Пайету

Лондонский клуб своей приоритетной целью на трансферном рынке сделал хавбека «Интера» Ивана Перишича, информирует Football Italia со ссылкой на L’Equipe.



Сообщается, что трансфер 27-летнего футболиста может обойтись «Вест Хэму» в € 40 млн. Именно в такую сумму игрока оценивает «Интер». Кроме «молотобойцев», интерес к хорвату проявляют «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».



Перишич перешёл в миланскую команду летом 2015 года за € 16 млн. В текущем сезоне он провёл 19 матчей в Серии А и забил 7 голов.