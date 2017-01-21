Выживший в авиакатастрофе защитник «Шапекоэнсе»: Первые дни после трагедии спал по полтора часа в день
Защитник «Шапекоэнсе» Нету, выживший после крушения самолета команды 29 ноября, отметил, что хочет вернуться на поле как можно скорее, сообщает Marca.
Напомним, что самолет с игроками бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. Помимо Нету в числе шестерых выживших два футболиста — вратарь Жаксон и защитники Алан Рушел. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги.
— О чем сейчас думаете?
— Хочу восстановиться как можно скорее, но это сложно, потому что я получил серьезные повреждения.
— Какой была первая мысль, когда вы вернулись в раздевалку команды?
— Я сразу вспомнил своих коллег, которые погибли. Как мы шутили друг с другом, разговаривали, праздновали… Это очень сложно, я стараюсь не думать об этих вещах. Я помню всех ребят, очень скучаю по ним. Мне необходимо контролировать свои эмоции, чтобы быстрее восстановиться.
— Вас всегда можно было встретить улыбающимся, но сейчас… Авиакатастрофа изменила вас?
— Я и сейчас счастливый человек, но сегодня у меня не много поводов улыбаться. Еще слишком рано. Меня успокаивает мысль о том, что мои коллеги сейчас с Богом.
— Есть ли у вас проблемы со сном?
— Сейчас я сплю гораздо лучше, хотя каждую ночь вспоминаю о своих одноклубниках. Первое время я спал в лучшем случае по полтора часа в день, это была пытка. Осознание произошедшего просто поражало. Сейчас я более спокойный.
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