Клопп: «Ливерпуль» пропускал слишком легко, слишком очевидно

Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:2 в пользу «лебедей». «Ливерпуль» не смог победить в третьем матче турнира подряд.



«В первом тайме было всего четыре или пять моментов. Мы ожидали такого развития событий и должны были отнестись к каждой возможности забить с максимальной аккуратностью. Но не получилось.



Обидно, что пропускаем один мяч за другим. Льоренте открыл счёт, и уже через 4 минуты спокойно замкнул подачу — 0:2. Это слишком легко, слишком очевидно.



Мы вернулись в игру и действовали очень хорошо, мы заслужили первый гол, заслужили второй гол. Самый разочаровывающий момент — третий гол “Суонси”, потому что у меня нет никакого объяснения тому, что Сигурдссон оказался абсолютно один в решающие минуты матча. Да, “Суонси” где-то повезло, они реализовали всё что создали. Но разве они не заслужили победу? Заслужили, потому что использовали свои моменты», — цитирует Клоппа Goal.