Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28506780/
21 января 2017, 19:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Клопп: «Ливерпуль» пропускал слишком легко, слишком очевидно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Суонси Сити» в матче 22-го тура АПЛ.

Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:2 в пользу «лебедей». «Ливерпуль» не смог победить в третьем матче турнира подряд.

«В первом тайме было всего четыре или пять моментов. Мы ожидали такого развития событий и должны были отнестись к каждой возможности забить с максимальной аккуратностью. Но не получилось.

Обидно, что пропускаем один мяч за другим. Льоренте открыл счёт, и уже через 4 минуты спокойно замкнул подачу — 0:2. Это слишком легко, слишком очевидно.

Мы вернулись в игру и действовали очень хорошо, мы заслужили первый гол, заслужили второй гол. Самый разочаровывающий момент — третий гол “Суонси”, потому что у меня нет никакого объяснения тому, что Сигурдссон оказался абсолютно один в решающие минуты матча. Да, “Суонси” где-то повезло, они реализовали всё что создали. Но разве они не заслужили победу? Заслужили, потому что использовали свои моменты», — цитирует Клоппа Goal.

Ливерпуль
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России