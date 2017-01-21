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21 января 2017, 18:28 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Соперник ФК «Ростов» по Лиге Европы пражская «Спарта» разгромила «Усти-над-Лабем»

Соперник футбольного клуба «Ростов» по 1/16 финала Лиги Европы пражская «Спарта» крупно обыграла другой чешский клуб «Усти-над-Лабем» в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в чешском Ринхолеце в субботу, завершилась со счетом 5:1 в пользу «Спарты». Дублями у пражского клуба отметились Зинедин Мустеданагич (7-я и 67-я минуты) и Давид Лафата (17, 44), еще один гол забил Матей Хибш (38).

Ранее в субботу «Спарта» в другой товарищеской игре победила чешский «Теплице» со счетом 4:0. Голами отметились Тьемоко Конате (29), Нестор Альбиах (60), Вячеслав Караваев (68) и Лукаш Юлиш (88 — с пенальти).

Первый матч «Спарты» и «Ростова» пройдет 16 февраля в Ростове-на-Дону, ответная встреча состоится 23 февраля в Праге.

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