Соперник ФК «Ростов» по Лиге Европы пражская «Спарта» разгромила «Усти-над-Лабем»

Встреча, прошедшая в чешском Ринхолеце в субботу, завершилась со счетом 5:1 в пользу «Спарты». Дублями у пражского клуба отметились Зинедин Мустеданагич (7-я и 67-я минуты) и Давид Лафата (17, 44), еще один гол забил Матей Хибш (38).

Ранее в субботу «Спарта» в другой товарищеской игре победила чешский «Теплице» со счетом 4:0. Голами отметились Тьемоко Конате (29), Нестор Альбиах (60), Вячеслав Караваев (68) и Лукаш Юлиш (88 — с пенальти).