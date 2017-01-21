Андреа Раноккиа: от дедовщины до «полоски ткани»

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Андреа РАНОККИА

Возраст: 28 лет

Клуб: «Интер» (Италия)

Позиция: Центральный защитник

Титулы: Обладатель Кубка Италии-2010/11 («Интер»).

ПОД ГНЕТОМ ДЕДОВЩИНЫ

Андреа Раноккиа родился и вырос в городе Ассизи (Центральная Италия). Занимался футболом в «Бастии» и «Перудже», после чего перебрался в «Ареццо», выступавший на тот момент в серии В. До 16 лет Раноккиа выходил на позиции полузащитника, но позже стал наигрываться ближе к своим воротам.

«В детстве у меня в комнате висел постер с Алессандро Нестой. Я всегда преклонялся перед ним».

Начало карьеры в «Ареццо» было, по признанию Раноккии, самым трудным временем в его жизни.

«Мне было 17, и в раздевалке была тяжелая обстановка, дедовщина. Плюс к тому мы постоянно играли на плохих полях».

В 2006 году в «Ареццо» пришел новый тренер, Антонио Конте, при котором 18-летний Раноккиа сразу занял место в основном составе клуба, сыграл 24 матча и даже забил один мяч. Команда по итогам сезона вылетела в серию С, но Раноккиа менять клубную прописку не стал, и отыграл в «Ареццо» еще один сезон.

И ВНОВЬ АНТОНИО КОНТЕ

В 2008 году «Дженоа» выкупил половину прав на Раноккию, но сразу же отдал его в аренду в «Бари». Защитника этот вариант устроил со всех сторон: команда выступала в серии В, а кроме того, главный тренер, Антонио Конте, был ему хорошо знаком. При Конте в «Бари» Раноккиа выступал в связке с Леонардо Бонуччи.

«Бари» вышел в серию А, и в элитном дивизионе Раноккиа дебютировал как раз против своего нынешнего клуба, «Интера». Миланский клуб ближе к зиме заинтересовался защитником, а также, по слухам, проявлял интерес и казанский «Рубин», но в январе 2010 года Андреа порвал крестообразные связки правого колена и выбыл до конца чемпионата.

КАПИТАН КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Тем не менее, «Интер» это не смутило, и уже летом 2010 миланцы выкупили половину прав на игрока, оставив его играть в «Дженоа», а к концу года рассчитались с генуэзцами окончательно. Совпадение, но первый матч за свой новый клуб Раноккиа вновь провел против предыдущего — «Интер» встречался в Кубке Италии с «грифонами».

Всего через полтора года Раноккиа уже надевал капитанскую повязку в отсутствие Хавьера Дзанетти. За пять сезонов Андреа провел за «Интер» 129 матчей и забил 7 мячей. Однако к концу 2015 года стал терять место в составе, и остаток сезона провел в «Сампдории». После возвращения в «Интер» из аренды на поле Раноккиа выходил лишь в пяти матчах чемпионата и четырех играх группового турнира Лиги Европы, но следует заметить, что осенью у защитника была травма ахиллова сухожилия.

«Я передал капитанскую повязку Икарди. Год для меня был трудным, но я нашел в себе силы, и чувствую себя лучше, чем прежде. Повязка — всего лишь полоска ткани. То, что ты капитан, нужно показывать каждый день, и я отдаю команде все силы».

НЕ ОДЕРЖИМЫЙ

За сборную Италии Раноккиа сыграл 21 матч, большинство из которых — товарищеские, однако почти во всех матчах защитник провел на поле 90 минут.

«Я думаю о сборной, но не одержим этой целью. Просто думаю, что такая возможность есть».

Возможная продажа «Зенитом» Нету в «Фиорентину» вынуждает клуб искать ему замену. Достаточно надежный и опытный Андреа Раноккиа, обладающий к тому же навыками лидера, может крепко держать в руках оборону команды.