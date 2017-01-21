«Ливерпуль» проиграл «Суонси» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. «Ливерпуль» проиграл «Суонси» со счетом 2:3 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.
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В составе победителей отличились Фернандо Льоренте (48-я и 52-я минуты) и Гилфи Тор Сигурдссон (74). У проигравших дубль на счету Роберто Фирмино (55, 69).
У «Ливерпуля» прервалась беспроигрышная серия из семи матчей в чемпионате Англии. Команда с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Суонси» (18) поднялся на 17-ю строчку.
В следующем матче мерсисайдцы 31 января примут на своем поле «Челси». «Суонси» в этот же день примет «Саутгемптон».
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Пол Клемент
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|6
|5
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Кевин Френд (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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