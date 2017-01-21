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21 января 2017, 18:16 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Ливерпуль» проиграл «Суонси» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. «Ливерпуль» проиграл «Суонси» со счетом 2:3 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:3. Увеличить
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В составе победителей отличились Фернандо Льоренте (48-я и 52-я минуты) и Гилфи Тор Сигурдссон (74). У проигравших дубль на счету Роберто Фирмино (55, 69).

У «Ливерпуля» прервалась беспроигрышная серия из семи матчей в чемпионате Англии. Команда с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Суонси» (18) поднялся на 17-ю строчку.

В следующем матче мерсисайдцы 31 января примут на своем поле «Челси». «Суонси» в этот же день примет «Саутгемптон».

21.01.2017 15:30 основной раунд: 22-й тур Anfield Road
Ливерпуль 2:3 Суонси
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрген Клопп Пол Клемент
Голы
55′ Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину 11
69′ Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину 11
9 Фернандо Льоренте 48′
9 Фернандо Льоренте 52′
23 Гильфи Тоур Сигурдссон 74′
Составы
Симон Миньоле 22
Натаниел Клайн 2
Деян Ловрен 6
36′ Рагнар Клаван 17
Джеймс Милнер 7
Джордан Хендерсон 14
Адам Лаллана 20
Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину 11
90′ Джорджиньо Вайналдум 5
Жоэль Матип 32
57′ Филиппе Коутинью 10
Дэниэл Старридж 15
71′ Эмре Джан 23
Дивок Ориги 27
1 Лукаш Фабяньски
6 Алфи Моусон
26 Кайл Нотон
33 Федерико Фернандес
  Том Кэрролл
15 Уэйн Раутледж
23 Гильфи Тоур Сигурдссон
24 Джек Корк
  Мартин Ольссон 79′
22 Анхель Ранхель
8 Лерой Фер 90′ 90′
56 Джей Фултон
9 Фернандо Льоренте 85′
10 Борха Бастон
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 6
5 Удары в створ 3
6 Угловые 3
7 Фолы 7
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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