«Ливерпуль» проиграл «Суонси» в матче чемпионата Англии

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В составе победителей отличились Фернандо Льоренте (48-я и 52-я минуты) и Гилфи Тор Сигурдссон (74). У проигравших дубль на счету Роберто Фирмино (55, 69).

У «Ливерпуля» прервалась беспроигрышная серия из семи матчей в чемпионате Англии. Команда с 22 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Суонси» (18) поднялся на 17-ю строчку.

В следующем матче мерсисайдцы 31 января примут на своем поле «Челси». «Суонси» в этот же день примет «Саутгемптон».