Дортмундская «Боруссия» опередила «Реал» в борьбе за Исака?
Нападающий АИКа и сборной Швеции Александр Исак перейдет в дортмундскую «Боруссию», утверждает expressen.se.
Несколько дней назад сообщалось о том, что «Реал» близок к покупке 17-летнего шведа за 10 миллионов евро. Отмечается, что немецкий клуб готов заплатить только 8 миллионов, однако Исак сможет сыграть за дортмундцев уже этой зимой и лучше подготовиться к следующему сезону. «Реал» же сможет зарегистрировать футболиста только летом
На прошлой неделе Исак стал самым молодым игроком, отметившимся голом за сборную Швеции, поразив ворота Словакии в товарищеском матче (6:0). В прошлом году на клубном уровне он сыграл в 30 матчах и забил 13 голов.
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