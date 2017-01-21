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21 января 2017, 18:13 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Дортмундская «Боруссия» опередила «Реал» в борьбе за Исака?

Нападающий АИКа и сборной Швеции Александр Исак перейдет в дортмундскую «Боруссию», утверждает expressen.se.

Несколько дней назад сообщалось о том, что «Реал» близок к покупке 17-летнего шведа за 10 миллионов евро. Отмечается, что немецкий клуб готов заплатить только 8 миллионов, однако Исак сможет сыграть за дортмундцев уже этой зимой и лучше подготовиться к следующему сезону. «Реал» же сможет зарегистрировать футболиста только летом из-за трансферного запрета.

На прошлой неделе Исак стал самым молодым игроком, отметившимся голом за сборную Швеции, поразив ворота Словакии в товарищеском матче (6:0). В прошлом году на клубном уровне он сыграл в 30 матчах и забил 13 голов.

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