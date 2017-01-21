Нападающий «Порту» Лопес перешел в «Вильярреал»
Нападающий «Порту» Адриан Лопес на правах аренды перешел в «Вильярреал», сообщает
пресс-служба испанского клуба.
29-летний форвард будет выступать за команду Дениса Черышева до конца сезона.
В нынешнем сезоне Лопес принял участие в девяти матчах португальской команды, но полезными действиями на поле не отметился.
По данным transfermarkt.de, стоимость испанца составляет четыре миллиона евро.
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