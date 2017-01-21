Нападающий «Порту» Лопес перешел в «Вильярреал»

29-летний форвард будет выступать за команду Дениса Черышева до конца сезона.

В нынешнем сезоне Лопес принял участие в девяти матчах португальской команды, но полезными действиями на поле не отметился.

По данным transfermarkt.de, стоимость испанца составляет четыре миллиона евро.