Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28506146/
21 января 2017, 17:38 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Нападающий «Порту» Лопес перешел в «Вильярреал»

Нападающий «Порту» Адриан Лопес на правах аренды перешел в «Вильярреал», сообщает пресс-служба испанского клуба.

29-летний форвард будет выступать за команду Дениса Черышева до конца сезона.

В нынешнем сезоне Лопес принял участие в девяти матчах португальской команды, но полезными действиями на поле не отметился.

По данным transfermarkt.de, стоимость испанца составляет четыре миллиона евро.

Вильярреал
Новости Матчи Состав Статистика
Порту
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
19 января

В честь победы наших на «Дакаре» - фотогалерея самых тюнингованных КАМАЗов

Женская сборная России по хоккею избила сборную Чехии (видео драки)

Почему требования 19 стран против России это хорошо