«Эспаньол» дома победила «Гранаду»

На 11-й минуте Хосе Антонио Рейес вывел хозяев поля вперёд, а на 23-й минуте Андреас Перейра счёт сравнял. На 32-й минуте точным ударом отметился Пабло Пьятти, и каталонская команда вновь повела в счёте. Окончательный результат в начале второго тайма установил Марк Наварро.



В таблице испанского первенства «Эспаньол» (26 очков) занимает 10-е место, а «Гранада» (10 очков) располагается на 19-й строчке.