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21 января 2017, 17:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Эспаньол» дома победила «Гранаду»

В матче 19-го тура испанской Примеры «Эспаньол» на своём поле одержал победу со счётом 3:1 над «Гранадой».

На 11-й минуте Хосе Антонио Рейес вывел хозяев поля вперёд, а на 23-й минуте Андреас Перейра счёт сравнял. На 32-й минуте точным ударом отметился Пабло Пьятти, и каталонская команда вновь повела в счёте. Окончательный результат в начале второго тайма установил Марк Наварро.

В таблице испанского первенства «Эспаньол» (26 очков) занимает 10-е место, а «Гранада» (10 очков) располагается на 19-й строчке.

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