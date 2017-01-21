Тевес: Месси покинет «Барселону» только ради «Ньюэллс Олд Бойз»

«Продление контракта Месси с “Барселоной” не важно с точки зрения денег. Эта история о том, что подсказывает ему его сердце. Трудно выступать долгое время за один клуб, особенно за такой, как “Барселона”, но не думаю, что Лионель покинет команду. Если это случится, то Месси покинет каталонцев только ради “Ньюэллс Олд Бойз”.



Не собираюсь говорить о том, сколько я заработаю в Китае, потому что это является конфиденциальной информацией. Я люблю спорт и каждый раз стараюсь играть наилучшим образом. Для меня Китай — это большой вызов», — цитирует Тевеса Goal.

В «Ньюэллс Олд Бойз» Месси делал свои первые шаги в футболе на протяжении пяти лет, перед тем как отправиться в «Барселону».