Филипп Будковский: Надеюсь, что останусь в «Шахтере»
Нападающий Филипп Будковский, который сейчас тренируется с «Шахтером», сказал, что надеется остаться в команде на вторую часть сезона. Напомним, что первую половину сезона форвард провел на правах аренды в «Анжи».
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«После занятия индивидуально поработали с главным тренером. Он объяснял нам, как правильно открываться и уходить от опеки защитников. Тренировки сильно отличаются от того, что я выполнял раньше: все
Ранее сообщалось, что украинским нападающим интересуется «Бешикташ». Сам Будковский утверждает, что он не обладает такой информацией, но такие предложения могли поступать его агенту. Также сообщалось об интересе к нему со стороны «Уфы».
24-летний Филипп Будковский перешел в «Анжи» в июле 2016 года и провел за махачкалинскую команду 17 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.
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