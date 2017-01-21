Марадона поможет «Наполи» на «Сан-Сиро»

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21 января, суббота

20.00. КЬЕВО — ФИОРЕНТИНА.

У болельщиков «Фиорентины» праздник: один из лидеров команды и автор гола в ворота «Ювентуса» в прошлом туре Никола Калинич отказался от заманчивого предложения из Китая. Причем речь идет о клубе «Тяньцзинь», перед деньгами которого не устоял недавно Аксель Витсель. На фоне победы над заклятым врагом из Турина эта новость — словно вишенка на торте. Но теперь многое будет зависеть от матча в Вероне. Если и там получится победить, то сезон для «фиалок» можно будет считать официально реанимированным.

Прогноз «СЭ» — 1:3. Winline: П1 — 3,48 Н — 3,32 П2 — 2,21.

22.45. МИЛАН — НАПОЛИ.

«Надеюсь, визит Марадоны к “Наполи” отвлек игроков от дела, и с нами они будут не до конца сконцентрированы», — пошутил на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла. Но доля правды в его словах есть, ведь всю последнюю неделю в Неаполе только и говорят о великом Диего. Аргентинец стал послом клуба в мире и по такому случаю прилетел в город, где его давно причислили к святым.

По сути, это центральный матч тура, ведь обе команды помышляют о втором месте. То есть — о прямой путевке в Лигу чемпионов. «Милан» лишен из-за дисквалификаций Локателли и Романьоли. Ну, а «Наполи» обескровлен в защите — Гулям и Кулибали отлучились на Кубок Африки. Зато в строю новичок Тонелли, который для защитника демонстрирует просто космическую результативность: два матча — два гола.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Winline: П1 — 3,54 Н — 3,55 П2 — 2,10.

15 января, воскресенье

14.30. ЮВЕНТУС — ЛАЦИО.

После поражения во Флоренции в прошлые выходные на «Ювентус» вылили тонны критики. И подлили сверху негатива за резкую смены эмблемы, которая, по мнению многих, не имеет ничего общего с богатой историей «Старой синьоры».

На этом фоне матч против крепко сбитого «Лацио» становится чуть ли не ключевым экзаменом для Массимилиано Аллегри. Ведь в случае осечки от лидерства «Юве» не останется вообще ничего. Алекс Сандро и Стураро дисквалифицированы, и Аллегри наверняка выберет схему с четырьмя защитниками. На левом фланге сыграет Асамоа. «Лацио» тем временем не может рассчитывать на Лулича, но отчего-то кажется, что римляне в любом случае доставят туринцам массу неприятностей.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Winline: П1 — 1,53 Н — 4,27 П2 — 6,61.

17.00. ПАЛЕРМО — ИНТЕР.

«Интер» оправляется на Сицилию за шестой победой подряд. И если она случится, то «Палермо» впору будет закрывать до августа и досрочно отправлять в серию B. Чтобы не мучился. Смотреть на потуги розово-черных хоть как-то исправить положение просто больно. О чем вообще говорить, если президент клуба Маурицио Дзампарини хочет уволить тренера, но оставляет его на посту, потому что… банально не может найти того, кто согласится занять должность, на которой в последнее время не задерживаются больше нескольких туров.

Жоау Мариу — Кандрева — Перишич — Икарди… Просто не верится, что «Палермо» сдержит эту миланскую мафию.

Прогноз «СЭ» — 0:3. Winline: П1 — 6,05 Н — 4,21 П2 — 1,56.

17.00. ДЖЕНОА — КРОТОНЕ.

«Грифоны» мечтали пробраться как можно дальше в Кубке Италии, но уступили на неделе «Лацио». Теперь не совсем понятно, откуда им черпать мотивацию, ведь вылет им уже едва ли грозит, еврокубки тоже не светят. Впрочем, «Кротоне» это вряд ли поможет: дома «Дженоа» агрессивен и дерзок при любом турнирном раскладе. Хилая оборона «акул» не сдюжит.

Прогноз «СЭ» — 3:1. Winline: П1 — 1,56 Н — 4,10 П2 — 6,31.

17.00. БОЛОНЬЯ — ТОРИНО.

Синиша Михайлович близок к отчаянию. Вроде бы серб все делает правильно — команда показывает зрелищный атакующий футбол. И состав у «быков» более чем приличный, способный бороться за место в Лиге Европы. Но матч за матчем «Торо» нелепо разбазаривает очки. И Михайловичу не остается ничего другого, кроме как недоумевать на пресс-конференциях и крушить рекламные стенды после финального свистка. Вдобавок в Болонье не сыграет дисквалифицированный лидер «Торино» Белотти. Вся надежда на вратаря Харта.

Прогноз «СЭ» — 0:1. Winline: П1 — 2,97 Н — 3,28 П2 — 2,50.

17.00. ПЕСКАРА — САССУОЛО.

«Сассуоло» никак не поймает ту позитивную волну, которая в прошлом сезоне вынесла амбициозную команду в еврокубковую зону. Дошло уже до поражения в Кубке Италии от «Чезены», представляющей низший дивизион. Еще несколько месяцев назад «Сассуоло» считался бы явным фаворитом, а сейчас даже ничья в Пескаре станет для черно-зеленых вполне приемлемым результатом.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Winline: П1 — 2,92 Н — 3,39 П2 — 2,48.

17.00. ЭМПОЛИ — УДИНЕЗЕ.

«Эмполи», страдающий от беззубости в атаке, нащупал подходящий в таких обстоятельствах стиль игры, и в последних пяти матчах проиграл лишь однажды. Кроме того, отличную игру демонстрирует вратарь Скорупски, арендованный тосканцами у «Ромы». На его счету уже девять «сухарей».

Прогноз «СЭ» — 1:0. Winline: П1 — 2,65 Н — 3,10 П2 — 2,94.

20.00. АТАЛАНТА — САМПДОРИЯ.

Хозяева грезят еврокубками. Гости пять туров не побеждали, хотя весьма неплохо выглядят, и твердо намерены прервать черную серию. Правда, на чужих полях команда из Генуи выступает в этом сезоне просто кошмарно: победа в Эмполи на самом старте чемпионата так и остается единственной.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Winline: П1 — 1,68 Н — 3,89 П2 — 5,37.

22.45. РОМА — КАЛЬЯРИ.

Худшая оборона серии А гостит у одной из самых забивающих команд. Какого исхода стоит здесь ждать? При этом если до недавнего времени «Рому» критиковали не неумение действовать рационально и побеждать на классе, то в последних турах команда Лучано Спаллетти выигрывает по 1:0 без лишней нервотрепки. И шансы «Кальяри» в этом плане еще призрачнее.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Winline: П1 — 1,26 Н — 6,63 П2 — 10,0.