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21 января 2017, 16:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

После отказа Калинича «Тяньцзинь Цюаньцзянь» нацелился на Манджукича

После того как нападающий «Фиорентины» Никола Калинич отверг предложение перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», китайский клуб нацелился на другого хорватского форварда Марио Манджукича, выступающего за «Ювентус», сообщает Football Italia со ссылкой на Il Quotidiano Sportivo.

За Манджукича «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов заплатить € 28 млн, а 30-летнему форварду предложить четырёхлетний контракт с зарплатой € 7,8 за сезон.

Манджукич перешёл в «Ювентус» из «Атлетико» летом 2015 года. В составе «старой синьоры» провёл 60 матчей и забил 19 мячей.
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