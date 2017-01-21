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21 января 2017, 15:57 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Бахтияр Байсеитов покинул пост главного тренера «Ордабасы»

Главный тренер шымкентского «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов покинул свой пост, сообщает KazFootball.kz.

Главный тренер <span class=error>шымкентского</span> <span class=error>Ордабасы</span> Бахтияр <span class=error>Байсеитов</span> покинул свой пост сообщает KazFootball.kz. Увеличить
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Ранее стало известно, что 64-летний специалист стал президентом «Ордабасы». Отмечается, что теперь шымкентский клуб находится в поиске главного тренера.

Напомним, что Байсеитов принял «Ордабасы» в августе 2015 года. Под его руководством шымкентский клуб дважды занимал четвертое место, тем самым повторив клубное достижение в своей истории.

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