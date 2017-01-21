СМИ: Игрок «Динамо» Гладкий согласился перейти в турецкий «Аланьяспор»

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Форвард Динамо Александр Гладкий в ближайшее время завершит трансфер в Аланьяспор, сообщает SportArena со ссылкой на sabah.com.tr.

Стороны долгое время вели переговоры и смогли достигнуть соглашения. По информации источника, официально о сделке должно быть объявлено в ближайшее время.

Ранее уже сообщалось, что Аланьяспор достиг договоренности с украинским нападающим, но позже турецкий клуб нашел ему альтернативу, а сам форвард принял решение поехать на тренировочные сборы вместе с Динамо. Также турецкие СМИ писали про интерес к Гладкому со стороны Башакшехира, который в настоящее время лидирует в Суперлиге Турции.

Если Гладкий перейдет в Аланьяспор, то там ему предстоит борьба за место в основе с известным бразильским форвардом Вагнером Лавом, тоголезцем Джонатаном Айите, голландцем Глинором Плетом и иранцем Саджадом Шахбаззадехом.

Александр Гладкий перешел в Динамо летом минувшего года из Шахтера на правах свободного агента. В 11 матчах текущего сезона во всех турнирах 29-летний форвард не сумел отличиться результативными действиями. В последние месяцы он выпал из основной обоймы команды Сергея Реброва, проиграв конкуренцию молодому Артему Беседину. Зимой киевляне также вернули из аренды Романа Яремчука, который хорошо себя проявил в Александрии, что еще сильнее уменьшило шансы Гладкого на попадание в состав.

Действующий контракт Гладкого с Динамо рассчитан до лета 2019 года.

Ранее он также защищал цвета Днепра, Карпат, ФК Харьков и Металлиста. За сборную Украины на его счету 1 гол в 11 играх.

Аланьяспор ведет борьбу за выживание в элитной лиге чемпионата Турции. После 17 туров он идет на 14-м месте, набрав 18 очков. На данный момент Аланьяспор также находится в поисках нового главного тренера. На днях руководство клуба отправило в отставку опытного специалиста Хюсейна Калпара.